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華晨中國上半年盈利大跌六成至14.7億人幣 不派息

華晨中國（1114）公布上半年業績，盈利跌60.7%至14.73億元（人民幣，下同），不派中期息，綜合收入升2%至5.18億元，上半年毛利率大跌8個百分點至20%， 主要由於期內原材料（例如鋁）之成本上升，而汽車金融之利潤在激烈市場競爭下減少所致。

期內華晨寶馬的貢獻減少27.3%至27.34億元，主要由於華晨寶馬表現下滑所致，華晨寶馬於上半年總銷量減少6. 8%，國內銷售及出口量分別為31.27萬輛及1.396萬輛。

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