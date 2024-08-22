公司表示，航運市場在第二季已經呈現運輸旺季景象，上半年度總體載貨量增加2%，總收入按年亦上升2%。由於部份受紅海地區的持續局勢影響，太平洋航線相較去年同期表現更佳。供應鏈緊張亦對航線運價施加上漲壓力。新船隻按期陸續交付則令他們有更多空間可重新規劃航線及推出新服務項目滿足客戶需求。太平洋航線總載貨量按年增加5%，收入增加28%，每個標準箱收入增加

22%。尤其就太平洋去程航線而言，上半年去程載貨量較按年增加11%，收入上升48%，每個標準箱收入增長33%。

亞洲╱歐洲航線則直接受到紅海地區危機的影響，有效供應及船期可靠性仍然下降，因此造成運價大幅上漲。上半年亞洲╱歐洲航線的總載貨量按年減少13%，收入增長8%，致每個標準箱收入增加24%。由於投入運力調整，上半年大西洋航線的載貨量按年下降3%。同時受到相對不利經營環境造成的運價下調壓力影響，收入及每個標準箱收入分別下降44%及42%。

上半年其燃油均價為每噸589美元，去年同期則為每噸609美元。儘管燃油價微跌3%，但由於上半年燃油及柴油消耗量按年增加17%，故總體燃油成本增加 13%。燃油消耗量增加乃因去年底開始的紅海危機令亞洲╱歐洲航線改道好望角所致。主席萬敏指，預計未來幾週船舶仍在主要的長途航線上滿載航行，都是其意料之中。近期不同航線運價均有所回落，按年比還是處於較高位置。不過市場的多變性提醒他們依然要謹慎而行。

其他報道

嗶哩嗶哩上季經調整淨虧損收窄至2.71億元人幣 美股盤前升3%

萬物雲上半年核心少賺2.7% 中期息連特別息共派1.022人幣

網易次季經調整純利跌13%遜預期 美股盤前跌半成

微博第二季淨利潤按年增長逾37%至1.12億美元

中國順客隆上半年虧損擴大至1875萬元 續不派息

百度次季經調整純利跌8%至73.96億人幣勝預期 美股盤前暫升近1%

雲音樂中期多賺1.75倍至8億人幣 不派息

新鴻基公司中期扭虧賺7540萬派息0.12元 探索按揭創新產品

全日沽空金額增0.49% 小米沽空增1.3倍 比率降至17%

恒指收市升249點 見1個月收市價新高 科指升2.1% 北水午後轉流出

金管局與迪拜金管局將於下月在港合辦首屆聯合氣候金融會議

撻訂賠差價︱施永青：發展商有合法權利追差價 否則合約精神蕩然無存

友邦：每股OPAT目標反映增長信心 相信強勁業務會在股價反映

友邦：內地保單保證利率下調 公司較同業有優勢

雷軍回應「小米賣一輛車虧6萬多」：還在投入期 希望大家理解

滬指連跌三個交易日 創板指五連挫

【有片：埋身擊】黃金白銀有望進一步向上 應維持低位買入策略

東方海外績前獲匯豐上調評級、目標價 曾升逾5%

人民幣7月國際支付比例升至4.74%創新高 全球排名第四

證監會：上季牌照申請數目增8% 香港註冊基金管理資產按季升7%

數碼港與前海管理局再簽合作備忘錄 推動AI、金融科技及樂齡科技

碧桂園服務中期核心盈利跌32%至18.4億人幣 續不派息

首佳科技未來5個財年計劃派股息不少於4000萬元