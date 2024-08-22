中國平安（2318）公布，作為派息基礎的歸屬母公司股東的營運利潤上半年報784.82億元 （人民幣，下同），按年下跌0.6%。壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務則為795.65億元，上升1.7%。中期股息每股0.93元人民幣，按年持平。
主要業務壽險及健康險的新業務價值按年增長11%至223.20億元，按年增長11%。其中代理人渠道新業務價值增長10.8%，人均新業務價值按年增長36%。截至2024年6月底，平安壽險個人壽險銷售代理人數量34萬，較去年底降2%。
平安產險保險服務收入1619.10億元，按年增長3.9%，綜合成本率保持在97.8%，按年改善0.2個百分點。平安銀行淨利潤258.79億元，按年增長1.9%。不過資產管理業務淨利潤按年跌14.7%至16.85億元，科技業務營運利潤亦跌61.2%至8.72億元，拖累平保營運利潤表現。
保險資金投資方面，年化綜合投資收益率4.2%，按年上升0.1個百分點，近10年平均綜合投資收益率5.4%。
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