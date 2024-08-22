藍月亮表示，期內面對中國消費環境的逐步改善，以及消費模式和消費需求的不斷變化，集團繼續以消費者為核心，通過產品、銷售及分銷網絡、知識營銷及數字化等多重核心戰略優化業務營運，積極應對挑戰。

藍月亮期內收入按年升40.9%至31.31億元，由於所有產品類別及除直接銷售予大客戶渠道外的所有銷售渠道的銷售額增加，於新興電商渠道的銷售額大幅增加。毛利按年升49.6%至18.36億元。毛利率按年增加3.5個百分點至58.7%，集團指因主要原材料成本下降及產品組合改善。

但藍月亮期內銷售及分銷開支按年大升1.08倍至22.01億元，影響集團盈利能力，當中推廣開支按年大升3倍至10.95億元。集團解釋，主要由於銷售活動增加，尤其是推廣新產品、開發新電商渠道來拓展業務及品牌建設。

藍月亮展望，線上渠道方面，將鞏固與主要電商平台的合作，並增加其於新興線上銷售及分銷平台的影響力，重點推廣新產品。在線下渠道方面，將促進全面的產品開發，並應用及加強不同銷售及分銷渠道之間的協同效應。同時亦將繼續進行渠道深耕，並聚焦於不同銷售點以促進銷售。

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