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碧服成立追討欠款委員會追債 積極考慮回購

碧桂園服務（6098）經營活動所得現金淨額按年跌87.7%，至僅2.7億元，市場關注往後公司現金流情況，碧服管理層表示，今日已成立「追討欠款委員會」，針對風險客商的應收款問題處理，並由包括總裁的兩名董事及核心管理層為成員，從最高層為追討欠款給予支持。

據管理層指，實際上上半年就風險客商的追討已取得一定成效，部分已「以資（產）抵債」，但由於資產需要轉化為現金流需要時間及處理，故不會很快變成現金流，仍在走流程中，故未能體現在上半年財報，但會逐步轉化帶來現金流入。

管理層強調，公司對追討欠款及現金流問題「非常清晰，認為多說無益，九月份第三季會打個『翻身仗』」，將為現金流帶來有利支撐。

此外，公司亦有針對業主收繳的措施，將以做好服務為基礎、提高服務性價比、根據業主繳費習慣改變等，聯合營銷事業部等，帶動物業預存，以及提升收追繳的情況。管理層又對此表明「心裡不慌」，重申對於年初綜合收費率大於一的目標仍無做出調整，相信下半年一系列針對小業主及風險客商的舉措，包括壓實責任等，都會令現金流重回健康水平，將之前下降的幾個點補回來。

談到股價低迷的情況，執行總裁兼首席財務官黃鵬指出，公司會「積極考慮準備回購的動作」，現時正「想辦法加強外匯儲備」，或「突破人民幣在境內通過股票賬戶的回購方式」的限制，但落地需時，在準備好相應計劃會適時向市場披露。

黃鵬強調，管理層、大股東一直非常關心投資者及股東回報，會將現金性分紅、回購等聯合來考慮，逐步提升股東回報或絕對額。而股價持續低迷，未能真實反映公司價值，公司將會努力達成原訂的目業，藉業績的回升、對資本市場的價值保護，提升股東回報等手段，相信股價將會回到合理水平。

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