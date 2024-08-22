OSL指出，在港持牌交易所需要遵守反洗錢法律要求的 KYC（認識你的客戶）/AML（反洗錢）/CFT（恐怖分子資金籌集合規）等政策，對於各種劃轉交易都要進行審查，這樣複雜的審查流程可以保障投資者的合法資產不被不法分子利用從事犯罪活動。持牌交易所的上幣審核也需要制定規則，完成項目團隊、流動性、技術安全、受監管情況的盡職調查。因此交易所在合規的情況下絕不會出現詐騙項目。當中其在營運花費的很大一部分，便落在投資者保障上，包括提供私鑰的管理、冷錢包維護，為客戶的託管資產購買第三方保險等等，藉此為客戶資產提供多重保障、提供切實的價值。

香港證監會發布的《 適用於虛擬資產交易平台營運者的指引 》顯示，持牌虛擬資產交易所及其附屬公司，須定期向香港證監會呈交其經審計帳目及財務資料，且平台營運者應隨時在香港實體擁有具有充分流通性的資產，金額應相當於平台至少12個月的營運開支。此外證監會在有需要時亦有權進入其業務處所進行視察和調查，也會不定時發出通函及常見問題的規定，且若其與規定之間有任何不相符的地方，概以較嚴格的規定為準。OSL指，其在有關要求外，並由四大會計師事務所之一審計。

隨著香港虛擬資產交易平台發牌制度過渡期正式結束，OSL指，香港的虛擬資產交易平台牌照制度在監管層面率先走在了全球前列，而部分交易平台也在上半年陸續宣布退出香港市場。其認為，鼓勵創新與做好監管，本身就是一種微妙的平衡。持牌交易所的未來正在展開STO及OTC業務，以及今年剛推出的虛擬資產ETF業務，他們作為持牌合規平台龍頭扮演了不可或缺的角色。其相信在監管合規下的產品創新，會在未來的全球競爭中佔據越來越重要的權重，這個趨勢雖然還不顯眼，但時間終會將影響慢慢放大。

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