主要向中國廣告主提供海外線上廣告服務的虎視傳媒（1163）公布中期業績，期內盈轉虧，虧損439.7萬元（人民幣，下同），去年同期則為純利611.3萬元。期內收入按年跌22.1%至1.31億元，集團表示主要由於全球經濟衰退，以及市場競爭日趨激烈帶來的影響。毛利按年跌39.4%至2084萬元。每股虧損0.01元，不派中期息。
虎視傳媒表示，提供面向全球的深度綜合營銷服務，包括但不限於效果廣告、網紅營銷、品牌公關服務及視頻廣告製作服務，同時進行多元化佈局。將更加注重培養全球化視野，積極拓展國際市場，進一步加強全球化佈局。
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