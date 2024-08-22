受惠手機市場回暖，瑞聲科技（2018）中期賺5.37億元（人民幣，下同）、按年增逾2.5倍，但集團實施末期派息制，不再派中期股息，派息率為15%。首席財務官郭丹於業績記者會上表示，為集團業務發展，需平衡未來科技技術的投入與股東回報，同時會視乎公司營運、股價和現金流等因素下回購股份。執行董事莫祖權稱未來續維持派息率15%。
展望下半年，郭丹指新款手機通常於下半年相繼發布，料增長勢頭可維持，全年毛利率有望提升到22%至25%之間水平，而且之前收購的Premium Sound Solutions（PSS）併表後或為集團帶來約三成的收入貢獻。
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