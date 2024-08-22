展望下半年，郭丹指新款手機通常於下半年相繼發布，料增長勢頭可維持，全年毛利率有望提升到22%至25%之間水平，而且之前收購的Premium Sound Solutions（PSS）併表後或為集團帶來約三成的收入貢獻。

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