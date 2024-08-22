內地生物技術公司三生製藥（1530）公布6月底止中期業績，股東應佔溢利按年增長11%至超過10.89億元（人民幣、下同），不派中期息。該集團指， 在上半年度引入司美格魯肽注射液，積極佈 局內地減重市場。 特比澳在上半年度在內地血小板減少症治療市場的份額為66.2%。
集團指，由要加速研究進度，在上半年度的研發開支約4.76億元，按年增加55.3%，佔收入比重增至10.8%，按年增加2.7個百份點，並料未來三年的資本開支約10億至11鍵億元。
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