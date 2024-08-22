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京信通信中期轉蝕1.58億 不派息

京信通信（2342）公布中期業績盈轉虧，虧損1.58億元，去年盈利1.12億元，不派息，期內收入減少27.4%至23.43億元，因為期內全球電信運營商網絡資本項目建設計劃放緩，毛利率增加0.3個百分點至26.6%，毛利減少26.7%至6.22億元，主要原因是整體收入減少及存貨撥備計提增加。

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