譚仔國際與Hextar Group就其在馬來西亞設立及經營集團旗下品牌餐廳訂立協議。是次戰略合作標誌著雙方重要的業務發展，首間餐廳預期於2025年首季在馬來西亞吉隆坡開業。Hextar Group之業務廣泛，遍佈全球100多國，涵蓋消費、地產等多個行業，並對當地市場具深入了解，尤其是中國麵食的領域。除發展自己的麵食品牌「竹麵館」（Zok Noodle House）外，Hextar Group亦與「一勝軒拉面」（Issen Hin Ramen）等澳門及中國內地品牌建立合作夥伴關係。Hextar Group對行業及當地市場的專業知識，以及與馬來西亞主要商場及供應商的緊密聯繫，將有助譚仔開拓馬來西亞市場，並實現快速擴張。

該集團指，作為文化多元的民族，馬來西亞人接受各式各樣的麵食，欣然接受融合中餐、馬來西亞菜、印度菜及其他國際料理的麵食文化。近年來馬來西亞餐飲市場的麵食領域錄得蓬勃增長。總體而言，馬來西亞的餐飲服務市場規模預計於2029年達239.5億美元，於2024年至2029年期間的複合年增長率達12.81%。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民表示，很高興能繼新加坡和菲律賓之後，進軍另一個東南亞國家—馬來西亞。公司再次採用伙伴合作模式進軍新市場，更有效地進行海外擴展，並減低風險及資本投入。憑藉 Hextar Group 在當地豐富的專業知識及往績，公司有信心會把握馬來西亞的增長機遇，建立具規模的餐廳網絡，並借助當地市場的經驗，進一步擴大集團的全球佈局，實現將「譚仔味」帶到全世界的使命。

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