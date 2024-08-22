譚仔國際（2217）宣佈與馬來西亞綜合企業Hextar Group of Companies的成員Hextar Retail Berhad，建立戰略夥伴合作，以進軍馬來西亞市場，標誌著該集團為進一步開拓龐大且快速增長的東南亞市場邁出重要一步。
譚仔國際與Hextar Group就其在馬來西亞設立及經營集團旗下品牌餐廳訂立協議。是次戰略合作標誌著雙方重要的業務發展，首間餐廳預期於2025年首季在馬來西亞吉隆坡開業。Hextar Group之業務廣泛，遍佈全球100多國，涵蓋消費、地產等多個行業，並對當地市場具深入了解，尤其是中國麵食的領域。除發展自己的麵食品牌「竹麵館」（Zok Noodle House）外，Hextar Group亦與「一勝軒拉面」（Issen Hin Ramen）等澳門及中國內地品牌建立合作夥伴關係。Hextar Group對行業及當地市場的專業知識，以及與馬來西亞主要商場及供應商的緊密聯繫，將有助譚仔開拓馬來西亞市場，並實現快速擴張。
該集團指，作為文化多元的民族，馬來西亞人接受各式各樣的麵食，欣然接受融合中餐、馬來西亞菜、印度菜及其他國際料理的麵食文化。近年來馬來西亞餐飲市場的麵食領域錄得蓬勃增長。總體而言，馬來西亞的餐飲服務市場規模預計於2029年達239.5億美元，於2024年至2029年期間的複合年增長率達12.81%。
譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民表示，很高興能繼新加坡和菲律賓之後，進軍另一個東南亞國家—馬來西亞。公司再次採用伙伴合作模式進軍新市場，更有效地進行海外擴展，並減低風險及資本投入。憑藉 Hextar Group 在當地豐富的專業知識及往績，公司有信心會把握馬來西亞的增長機遇，建立具規模的餐廳網絡，並借助當地市場的經驗，進一步擴大集團的全球佈局，實現將「譚仔味」帶到全世界的使命。
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