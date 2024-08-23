經濟數據方面，PMI數據顯示，美國8月份製造業活動以今年以來最快速度萎縮，生產、訂單和工廠就業進一步疲軟。美國上周首次申領失業救濟人數微升，表明勞動力市場只是在逐步放緩。美國7月二手房銷量五個月來首次上升，顯示隨著抵押貸款利率下降，房地產市場勢將企穩。

道瓊斯工業平均指數收跌177點，跌幅0.44%，報40712點。標普500指數收跌50點，跌幅0.9%，報5570點。納斯達克綜合指數收跌299點，或1.68%，報17619點。

微軟跌2.03%，報415.55美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累56點，而摩通升0.95%，報216.63元，貢獻道指13點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報224.53元，跌0.82%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報163.8元，跌1.23%，亞馬遜(美：AMZN)收市報176.13元，跌2.2%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報531.93元，跌0.6%，英偉達(美：NVDA)收市報123.74元，跌3.7%，微軟(美：MSFT)收市報415.55元，跌2.02%，Tesla (美：TSLA)收市報210.66元，跌5.64%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.35%，報515點。德國DAX指數收漲0.25%，報18493點；法國CAC 40指數跌0.01%，報7524點；英國富時100指數收漲0.06%，報8288點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.53%，報5604點。

美國2年期債息曾升最多2.34%，是8月15日後最大升幅，當日升幅為4.05%。高見4.0225厘，是8月20日4.0702厘後最高。收市報4.0035厘，是8月19日後收市新高，當日報4.066厘。

美國10年期債息曾升最多1.94%，是8月15日後最大升幅，當日升幅為3.03%。高見3.8749厘，是8月20日3.8845厘後最高。收市報3.8521厘，是8月19日後收市新高，當日報3.8711厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至16.298基點，是8月21日18.995基點後最闊。收市報15.563基點，是8月20日後收市最闊，當日報18.114基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至129.561基點，是8月16日129.458基點後最窄。收市報131.791基點，是8月15日後收市最窄，當日報131.415基點。連續兩2日收窄，累計5.468基點，對上一次連續2日是8月7日。

金龍指數曾跌最多1.89%，是8月20日後最大跌幅，當日跌幅為4.07%。低見5583.72點，是8月21日5546.8點後最低。收市報5604.64點，是8月20日後收市新低，當日報5558.34點。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.75%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.12%。低見40584.47點，是8月16日40453.58點後最低。收市報40712.78點，是8月16日後收市新低，當日報40659.76點。第1日陰燭。

標指曾跌最多1.07%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為4.25%。低見5560.95點，是8月19日5550.74點後最低。收市報5570.64點，是8月16日後收市新低，當日報5554.25點。第1日陰燭。

納指曾跌最多1.84%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為6.36%。低見17589.15點，是8月19日17585.58點後最低。收市報17619.35點，是8月15日後收市新低，當日報17594.5點。第1日陰燭。

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