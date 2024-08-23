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港股ADR跌161點 夜期低水151點 中石化、招金、紫金、新奧等業績

美股向下，港股ADR跌161點或0.91%，報17480點，即月恒指夜期跌171點，報17490點，夜期低水151點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.02%，折合報374.1元；阿里巴巴（9988）跌0.68%，折合報80.85元；美團（3690）跌0.82%，折合報107.48元；匯控（0005）跌0.37%，折合報67.1元；建行（0939）升0.13%，折合報5.65元。

道期現升0.142%；標期現升0.22%；納期現升0.39%。日本東證指數現升0.33%；韓國KOSPI指數現跌0.38%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.35%。

VIX指數隔晚升7.86%或1.28點，報17.55點。

紐油現升0.08%或0.05美元，報73.07美元；布油現升0.01%或0.01美元，報77.23美元；金價現升0.14%或3.61美元，報2488.36美元；LME 銅期貨隔晚跌1.39%或129.5美元，報9130.5美元。比特幣現跌0.09%或58.15美元，報60625.3美元；美國10年期債息現跌0.34%或0.0133厘，報3.8388厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，灣區發展（0737）、中煤能源（1898）、中海宏洋（0081）、洛陽鉬業（3993）、中遠海運國際（0517）、中國中車（1766）、東瀛遊（6882）、新奧（2688）、香港科技探索（1137）、希慎（0014）、九毛九（9922）、龍湖（0960）、香格里拉（0069）、勝獅貨櫃（0716）、中石化（0386）、國藥（1099）、途虎養車（9690）、招金礦業（1818）、紫金礦業（2899）

阿里（9988）：下周三轉換為於港交所雙重主要上市。

太興（6811）半年少賺77%，內地業務虧損擴大。

譚仔國際（2217）伙大馬Hextar拓馬來西亞市場，首間餐廳明年首季吉隆坡開業。

京信通信（2342）中期轉蝕1.58億，不派息。

三生制藥（1530）上半年多賺11%至近11億人幣不派息，部署發展內地減重市場。

瑞聲（2018）不再派中期息，CFO：需平衡公司業務發展和股東回報。

東方海外（0316）上半年少賺26%至8.22億美元，中期息每股派4.914港元。

虎視傳媒（1163）中期盈轉虧，蝕440萬元人幣。

OSL（0863）：持牌要大投入合規成本往往上千萬美元， 向投資者提供保障。

碧服（6098）成立追討欠款委員會追債，積極考慮回購。

藍月亮（6993）中期虧損擴大至6.64億元，派中期息0.04元。

平保（2318）上半年盈利跌0.6%壽險新業務價值升11%，中期息0.93元人幣。

華晨中國（1114）上半年盈利大跌六成至14.7億人幣，不派息。

嗶哩嗶哩（9626）上季經調整淨虧損收窄至2.71億元人幣，美股盤前升3%。

萬物雲（2602）上半年核心少賺2.7%，中期息連特別息共派1.022人幣。

網易（9999）次季經調整純利跌13%遜預期，美股盤前跌半成。

微博（9898）第二季淨利潤按年增長逾37%至1.12億美元。

中國順客隆（0974）上半年虧損擴大至1875萬元，續不派息。

百度（9888）次季經調整純利跌8%至73.96億人幣勝預期，美股盤前暫升近1%。

雲音樂（9899）中期多賺1.75倍至8億人幣，不派息。

東亞（0023）李民橋：相信為內地作CRE撥備的最壞時期已經過去。

新鴻基公司（0086）中期扭虧賺7540萬派息0.12元，探索按揭創新產品。

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