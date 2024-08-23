恒指今早低開119點或0.68%，報17521點，大市成交金額16億元；國指今早低開54點或0.89%，報6169點。恒生科技指數開市報3451點，跌1.64%。上升股份比例為2.92%，下跌為6.76%，無升跌為90.3%。
藍籌2隻升，58隻下跌，22隻無升跌。友邦（1299）升0.55%，報54.75元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌10.63%，報127.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，22隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報10.12元，升1.2%；跌幅最大的是網易（9999）開市報127.8元，跌10.63%。
恒指低於於50天線(17543.39點)。科指下試10天線(3450.81點)。
知乎（2390）中期虧損收窄 不派息。無成交，報8元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，灣區發展（0737）無成交，報1.73元。中煤能源（1898）無成交，報8.82元。中海宏洋（0081）無成交，報1.5元。洛陽鉬業（3993）開市報6.38元，跌1.09%。中遠海運國際（0517）無成交，報3.66元。中國中車（1766）開市報5.29元，無升跌。東瀛遊（6882）開市報0.59元，跌1.67%。新奧（2688）開市報51.95元，跌2.72%。香港科技探索（1137）無成交，報1.64元。希慎（0014）無成交，報10.88元。九毛九（9922）無成交，報2.41元。龍湖（0960）開市報8.35元，跌2.11%。香格里拉（0069）無成交，報5元。勝獅貨櫃（0716）無成交，報0.83元。中石化（0386）開市報5.01元，跌0.6%。國藥（1099）無成交，報18.76元。途虎養車（9690）無成交，報17.14元。招金礦業（1818）開市報14.08元，跌0.56%。紫金礦業（2899）開市報15.8元，跌1.5%。
阿里（9988）：下周三轉換為於港交所雙重主要上市。開市報81.65元，無升跌。
太興（6811）半年少賺77%，內地業務虧損擴大。無成交，報0.69元。
譚仔國際（2217）伙大馬Hextar拓馬來西亞市場，首間餐廳明年首季吉隆坡開業。平上市低位0.88元，開市報0.88元，跌1.12%。
京信通信（2342）中期轉蝕1.58億，不派息。開市報0.96元，跌4%。
三生制藥（1530）上半年多賺11%至近11億人幣不派息，部署發展內地減重市場。開市報6.45元，升0.62%。
瑞聲（2018）不再派中期息，CFO：需平衡公司業務發展和股東回報。開市報31.7元，升1.44%。
東方海外（0316）上半年少賺26%至8.22億美元，中期息每股派4.914港元。
虎視傳媒（1163）中期盈轉虧，蝕440萬元人幣。無成交，報0.107元。
OSL（0863）：持牌要大投入合規成本往往上千萬美元， 向投資者提供保障。無成交，報6元。
碧服（6098）成立追討欠款委員會追債，積極考慮回購。開市報4.14元，跌0.24%。
藍月亮（6993）中期虧損擴大至6.64億元，派中期息0.04元。無成交，報1.82元。
平保（2318）上半年盈利跌0.6%壽險新業務價值升11%，中期息0.93元人幣。開市報34元，跌0.87%。
華晨中國（1114）上半年盈利大跌六成至14.7億人幣，不派息。開市報3.52元，跌6.63%。
嗶哩嗶哩（9626）上季經調整淨虧損收窄至2.71億元人幣，美股盤前升3%。開市報102元，跌4.05%。
萬物雲（2602）上半年核心少賺2.7%，中期息連特別息共派1.022人幣。開市報17.88元，跌3.87%。
網易（9999）次季經調整純利跌13%遜預期，美股盤前跌半成。開市報127.8元，跌10.63%。
微博（9898）第二季淨利潤按年增長逾37%至1.12億美元。無成交，報61.6元。
中國順客隆（0974）上半年虧損擴大至1875萬元，續不派息。無成交，報1.19元。
百度（9888）次季經調整純利跌8%至73.96億人幣勝預期，美股盤前暫升近1%。開市報82.15元，跌4.97%。
雲音樂（9899）中期多賺1.75倍至8億人幣，不派息。無成交，報93.05元。
東亞（0023）李民橋：相信為內地作CRE撥備的最壞時期已經過去。無成交，報9.55元。
新鴻基公司（0086）中期扭虧賺7540萬派息0.12元，探索按揭創新產品。無成交，報2.55元。
破頂股包括，ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1294元，開市報1294元，升0.94%；美的置業（3990）創52周高，見7.65元，開市報7.65元，升0.79%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，開市報0.35元，無升跌；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.187元，開市報0.187元，升6.86%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，開市報0.28元，無升跌；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見15.7元，開市報15.7元，升10.41%。
創52周低，包括，石藥（1093）低見4.81元，開市報4.81元，跌1.03%VITASOY INT'L（0345）低見5元，開市報5元，跌0.79%。
異動股
上升異動股，包括，雲智匯科技（1037）開市報0.255元，升13.33%；脈資資源（8186）開市報1.6元，升11.11%；九興控股（1836）開市報14.8元，升10.94%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見15.7元，開市報15.7元，升10.41%；優博控股（8529）開市報0.193元，升10.29%；卓悅控股（0653）開市報0.011元，升10%；萬成集團股份（1451）開市報0.92元，升9.52%；朗華國際集團（8026）開市報0.355元，升9.23%；信邦控股（1571）開市報3.2元，升8.47%；中國環保能源（0986）開市報0.054元，升8%。
下跌異動股，包括，京城佳業（2210）開市報4元，跌14.16%；網易（9999）開市報127.8元，跌10.63%；中達集團控股（0139）開市報0.012元，跌7.69%；華晨中國（1114）開市報3.52元，跌6.63%；百度（9888）開市報82.15元，跌4.97%。
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