恒指今早低開119點或0.68%，報17521點，大市成交金額16億元；國指今早低開54點或0.89%，報6169點。恒生科技指數開市報3451點，跌1.64%。上升股份比例為2.92%，下跌為6.76%，無升跌為90.3%。