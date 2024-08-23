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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌6日 港元貶值見近兩周最弱

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌1.18點子至3.9853%，是4月24日後最低，當日報3.96542%。對上一次連跌6日是8月5日，當日拆息報4.3%。

港元現報7.7968元升值8點子，曾貶值最多11點子，報7.7987元，是8月12日7.7997元後最弱。亦曾升值最多16點子，報7.796元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌6.43點子至3.34571%，是4月25日後最低；1星期HIBOR升2.37點子至3.7%，是8月21日後最高；2星期HIBOR升0.14點子至3.9178%，是8月21日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.3點子至4.27012%，是2023年5月10日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4.3%，是8月22日後最低；12個月期HIBOR跌1.45點子至4.34643%，是2023年4月20日後最低。

美元指數現報101.34貶值0.168點或0.17%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.42306%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3688%，連續2日擴闊，利差是2024年8月14日後最闊，當日差距為-1.3748%。

對上一次連續2日擴闊，是2024年7月30日，當日利差報-0.916%。

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