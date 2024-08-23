金管局和銀行公會成立專責小組，處理中小企融資問題。金管局總裁余偉文表示，三間發鈔銀行對於中小企融資的風險胃納及信貸審批準則沒有改變，但重申銀行有責任做好風險管理，如果經過銀行寬容處理後仍未能準時還款，或者銀行評估其營運情況負面，銀行有需要採取須做相應措施。但余表示，銀行會採取包容態度，共同協議合適安排。
對於近日有物業代理指，銀行收緊樓按審批，令買家申請時間大增。三家銀行代表均指，沒有一刀切收緊按揭，未來亦會彈性處理審批。余偉文亦表示，三家銀行已承諾，如果文件齊全，兩周內會完成樓按批核。他又提到，專責小組內亦有其他銀行代表，當局會與他們討論樓按審批細節，希望其他銀行都能做到「兩星期交代」，讓客戶交易時更安心。
近期樓市疲軟，市民憂抵押品價錢下跌會遭銀行 Call Loan，余偉文亦表示，若客戶準時還款，營業狀況不變，即使抵押品貶值，銀行亦不會貿然 Call Loan。但他亦指，銀行亦需要視乎情況，因為這是風險管理的一環。
余偉文表示，中小企融資專責小組有三大工作重點。第一，處理個別個案，金管局收到個案和檢視後，會轉介至有關銀行，要求專員盡快處理；第二，若發展個案有共通情況，業界會協議共同做法； 加強與工商界溝通。
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