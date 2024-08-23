銀行承諾兩周內會有按揭審批結果

對於近日有物業代理指，銀行收緊樓按審批，令買家申請時間大增。三家銀行代表均指，沒有一刀切收緊按揭，未來亦會彈性處理審批。余偉文亦表示，三家銀行已承諾，如果文件齊全，兩周內會完成樓按批核。他又提到，專責小組內亦有其他銀行代表，當局會與他們討論樓按審批細節，希望其他銀行都能做到「兩星期交代」，讓客戶交易時更安心。

近期樓市疲軟，市民憂抵押品價錢下跌會遭銀行 Call Loan，余偉文亦表示，若客戶準時還款，營業狀況不變，即使抵押品貶值，銀行亦不會貿然 Call Loan。但他亦指，銀行亦需要視乎情況，因為這是風險管理的一環。

余偉文表示，中小企融資專責小組有三大工作重點。第一，處理個別個案，金管局收到個案和檢視後，會轉介至有關銀行，要求專員盡快處理；第二，若發展個案有共通情況，業界會協議共同做法； 加強與工商界溝通。

其他報道

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌6日 港元貶值見近兩周最弱

OK母公司提收購7-11 日本政府檢視會否涉國安風險

禹洲向紐約南區法院聲請破產保護

日本核心通脹率上升 央行或考慮進一步加息

滬深三大指數低開 人行本周淨回籠3471億人幣

恒指低開119點 科指跌1.6% 網易跌10%

知乎中期虧損收窄 不派息

港股ADR跌161點 夜期低水151點 中石化、招金、紫金、新奧等業績

觀望鮑威爾演講 美股見兩周最大跌幅 道指跌177點

阿里：下周三轉換為於港交所雙重主要上市

北水增持盈富 減持聯合能源集團