公司指，雖然關聯方對業務有負向影響，但公司會持續優化成本及分流，繼續蝶城戰略，增強循環性業務，並採積極管理手段，減低為應收款帶來的影響。

至於上半年關聯方應收款帳升至38.2億元。在業績會上，獨立非執行董事羅君美指出，獨董亦關心事件並在董事會會議上提出，獲得萬科方回應指，將在年底前在雙方均符合上市規則下盡快處理。

朱保全則表示，萬科今天仍持有公司65%的權益，對於萬科而言，萬物雲也是非常重要的資產，這是雙方「非常清楚，也非常一致的意見」。下半年投資人關注關聯方的業務情況，他指投資人是理性的，「對於投資人，甚麼事都可以一刀兩斷﹔但公司是萬科養大的孩子，是水乳交融的故事」，雖然大家基於理性基礎上，把事情批上台面去討論，但萬物雲在一眾萬科供應商中，仍是最不一樣的。

但他強調，雙方已進行非常高品質的對話，萬物雲管理層亦希望將關聯方的影響降到最少。但更重要的是希望投資人明白公司的獨立發展策略，現時循環型業務收入已達149億元，按年增長 16.7%，佔收入比例為84.9%，而另外的業務仍保持不錯的收益率，整體第三方合同及毛利增速仍快等，加上堅持蝶城戰略、科技戰略，相信即使現時是此消彼長，但「總有一天，增長一定會快於另外的下降」，也希望投資者看到問題的同時，也對管理層數年前的承諾的達成更加重要。

至於今年上半年大手筆分紅，將核心淨利潤的55%作中期息，另因納入恒生綜合指數成分股而將45%的核心淨利潤作特別息分紅，管理層指，2024年全年仍堅持以不低於55%核心淨利潤作為分紅的指引，持續為股東及投資者帶來穩定回報。而預期公司被納入為恒生綜合指數成分股，將為加入港股通，流動性更高。而公司亦會繼續積極推動回購計劃，此前已獲得一般性授權，目前公司在出境資金的審批亦比較順利，在股份流動性改善的預期下，相信會進一步提升公司價格，亦會透過積極回購計劃等，去爭取資本市場表現，鞏固市場信心。

上半年公司亦進行了一項收購，將2020年戰略合作方「丹田」收購，公司指，以往收購戴德梁行是主力工商企業方面，今次收購的丹田物業主攻政府事業單位，如學校、醫院的專業賽道，且丹田亦是國內前三的頭部公建物管公司，營收超過11億元，在管項目超300個。

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