恒指今早低開119點，高位跌40點，低位跌147點，高低波幅107點。上升股份比例為17.48%，下跌為28%，無升跌為54.5%。

恒指半日跌67點或0.38%，報17573點，大市成交金額416億元；國指跌24點或0.39%，報6199點。恒生科技指數收報3455點，跌1.52%。

藍籌股成交金額201.45億元，佔大市成交48.42%；科指成份股成交金額115.46億元，佔大市成交27.75%；國指成份股成交金額177.21億元，佔大市成交42.59%。

24隻雙櫃台股，總成交0.75億元人民幣，相當於約0.81億港元，佔大市成交的0.2%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.65%，至81.24億元，佔大市成交19.48%。牛熊證成交金額45.39億元，減少3.25%；窩輪成交金額35.85億元，減少16.62%。

藍籌18隻升，63隻下跌，1隻無升跌。平保（2318）升3.64%，收報35.55元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌12.87%，收報124.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報11元，升3.97%；跌幅最大的是網易（9999）收報124.6元，跌12.87%。

恒指曾跌穿50天線(17544.44點)。科指曾跌穿10天線(3451.21點)，下試20天線(3431.98點)。

北水南下合計淨流入6.57億元，終止單日流出。北水本月累計流入347.72億元，按月減少27.48%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

禹洲（1628）向紐約南區法院聲請破產保護。收報0.073元，升8.96%。

知乎（2390）中期虧損收窄 不派息。收報7.94元，跌0.75%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，灣區發展（0737）收報1.72元，跌0.58%。中煤能源（1898）收報9.01元，升2.15%。中海宏洋（0081）收報1.49元，跌0.67%。洛陽鉬業（3993）收報6.38元，跌1.09%。中遠海運國際（0517）收報3.67元，升0.27%。中國中車（1766）創52周高，見5.33元，收報5.2元，跌1.7%。東瀛遊（6882）收報0.6元，無升跌。新奧（2688）收報53.1元，跌0.56%。香港科技探索（1137）收報1.62元，跌1.22%。希慎（0014）收報10.74元，跌1.29%。九毛九（9922）創上市新低，見2.31元，收報2.37元，跌1.66%。龍湖（0960）收報8.46元，跌0.82%。香格里拉（0069）收報5元，無升跌。勝獅貨櫃（0716）收報0.81元，跌2.41%。中石化（0386）收報5.07元，升0.6%。國藥（1099）收報18.44元，跌1.71%。途虎養車（9690）收報17.02元，跌0.7%。招金礦業（1818）收報13.54元，跌4.38%。紫金礦業（2899）收報15.88元，跌1%。

阿里（9988）：下周三轉換為於港交所雙重主要上市。收報81.95元，升0.37%。

太興（6811）半年少賺77%，內地業務虧損擴大。收報0.69元，無升跌。

譚仔國際（2217）伙大馬Hextar拓馬來西亞市場，首間餐廳明年首季吉隆坡開業。平上市低位0.88元，收報0.88元，跌1.12%。

京信通信（2342）中期轉蝕1.58億，不派息。收報1.03元，升3%。

三生制藥（1530）上半年多賺11%至近11億人幣不派息，部署發展內地減重市場。收報5.84元，跌8.89%。

瑞聲（2018）不再派中期息，CFO：需平衡公司業務發展和股東回報。收報32.55元，升4.16%。

東方海外（0316）上半年少賺26%至8.22億美元，中期息每股派4.914港元。收報106元，跌7.67%。

虎視傳媒（1163）中期盈轉虧，蝕440萬元人幣。收報0.107元，無升跌。

OSL（0863）：持牌要大投入合規成本往往上千萬美元， 向投資者提供保障。收報5.78元，跌3.67%。

碧服（6098）成立追討欠款委員會追債，積極考慮回購。創上市新低，見3.99元，收報4.16元，升0.24%。

藍月亮（6993）中期虧損擴大至6.64億元，派中期息0.04元。收報1.78元，跌2.2%。

平保（2318）上半年盈利跌0.6%壽險新業務價值升11%，中期息0.93元人幣。收報35.55元，升3.64%。

華晨中國（1114）上半年盈利大跌六成至14.7億人幣，不派息。收報3.52元，跌6.63%。

嗶哩嗶哩（9626）上季經調整淨虧損收窄至2.71億元人幣，美股盤前升3%。收報106.5元，升0.19%。

萬物雲（2602）上半年核心少賺2.7%，中期息連特別息共派1.022人幣。平上市低位16.7元，收報16.98元，跌8.71%。

網易（9999）次季經調整純利跌13%遜預期，美股盤前跌半成。收報124.6元，跌12.87%。

微博（9898）第二季淨利潤按年增長逾37%至1.12億美元。收報60.4元，跌1.95%。

中國順客隆（0974）上半年虧損擴大至1875萬元，續不派息。收報1.19元，無升跌。

百度（9888）次季經調整純利跌8%至73.96億人幣勝預期，美股盤前暫升近1%。收報81.8元，跌5.38%。

雲音樂（9899）中期多賺1.75倍至8億人幣，不派息。收報92.5元，跌0.59%。

東亞（0023）李民橋：相信為內地作CRE撥備的最壞時期已經過去。收報9.72元，升1.78%。

新鴻基公司（0086）中期扭虧賺7540萬派息0.12元，探索按揭創新產品。收報2.54元，跌0.39%。

破頂股表現

破頂股包括，ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1294元，收報1294元，升0.94%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1130.05元，收報1130.05元，升0.32%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1089.65元，收報1089.65元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1066.95元，收報1066.6元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1144元，收報1144元，升0.01%；升輝清潔（2521）創上市新高，見0.45元，收報0.425元，升1.19%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見94.25元，收報91.9元，跌1.39%；聲通科技（2495）創上市新高，見228元，收報225元，升1.08%；廣聯科技（2531）創上市新高，見11.88元，收報11.6元，升7.01%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見23.1元，收報22.5元，升15.27%；美的置業（3990）創52周高，見7.9元，收報7.8元，升2.77%；中國儒意（0136）創52周高，見2.38元，收報2.38元，升2.15%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.46元，無升跌；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.45元，收報0.435元，跌3.33%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.197元，收報0.175元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，無升跌；中國中車（1766）創52周高，見5.33元，收報5.2元，跌1.7%；應力控股（2663）創52周高，見0.46元，收報0.46元，升3.37%。

破底股方面

43隻股份創上市新低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見3.99元，收報4.16元，升0.24%；滔搏（6110）低見2.83元，收報2.85元，跌4.36%；招商局置地（0978）低見0.232元，收報0.232元，跌3.73%；富力（2777）低見0.74元，收報0.75元，無升跌；中金（3908）低見7.93元，收報8.07元，跌0.12%；廣汽集團（2238）低見2.47元，收報2.51元，升0.4%；九毛九（9922）低見2.31元，收報2.37元，跌1.66%；農夫山泉（9633）低見27.8元，收報28.5元，跌0.35%；彌明生活百貨（8473）低見0.082元，收報0.095元，跌13.64%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.236元，收報0.244元，升1.67%。

52隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.73元，收報2.75元，跌2.83%；金地商置（0535）低見0.182元，收報0.185元，升0.54%；依波路（1856）低見1.07元，收報1.07元，跌6.14%；大快活（0052）低見7.02元，收報7.08元，跌0.84%；蒙牛（2319）低見11.92元，收報12.18元，跌1.14%；石藥（1093）低見4.71元，收報4.76元，跌2.06%；信義光能（0968）低見3.01元，收報3.06元，跌0.97%；潤啤（0291）低見22.15元，收報22.35元，跌1.11%；中升（0881）低見8.88元，收報8.93元，跌3.25%；華潤啤酒（0291）低見22.15元，收報22.35元，跌1.11%。

異動股

上升異動股，包括，北海康成－Ｂ（1228）收報0.5元，升134.74%；創輝珠寶（8537）收報0.51元，升50%；快意智能（8040）收報0.56元，升21.74%；C-LINK SQ（1463）收報0.365元，升21.67%；悅達國際控股（0629）收報0.178元，升18.67%；黛麗斯國際（0333）收報0.3元，升17.65%；志道國際（1220）收報0.049元，升16.67%；萬成集團股份（1451）收報0.97元，升15.48%；時代天使（6699）收報60.3元，升15.3%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見23.1元，收報22.5元，升15.27%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見16.18元，收報16.16元，升13.64%。

下跌異動股，包括，中國新華電視（8356）創上市新低，見0.335元，收報0.335元，跌33%；浩柏國際（8431）創上市新低，見0.08元，收報0.09元，跌31.3%；國微控股（2239）收報0.51元，跌25%；積木集團（8187）收報0.237元，跌22.3%；拉近網娛（8172）收報0.044元，跌20%；強泰環保（1395）收報0.101元，跌19.84%；京城佳業（2210）收報3.79元，跌18.67%；萬馬控股（6928）收報0.164元，跌16.75%；暢由聯盟（1039）收報0.121元，跌16.55%。

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