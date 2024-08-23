期內營業額跌7.7%至389.62億元，來自營運之溢利貢獻增12.2%至30.51億元。經常性溢利增長12.7%至26.45億元。Indofood上半年對集團的溢利貢獻上升22%至1.676億美元，主要反映核心溢利上升。匯兌及衍生工具虧損為4.52億元。

展望未來，第一太平預期軟商品的有利價格環境及Indofood業務市場持續強勁的購買力，將使其於2023年新高的基礎上更上一層樓，第一太平為其最大的控股股東，而持續改善的客戶體驗及成本效益將使PLDT達至其全年電訊核心溢利超過350億披索的指引。於Manila Electric Company的 持續電力需求增長及MPTC車流量增長及收費上升的支持下，MPIC的盈利增長可望持續創新高，而Maynilad則將在收費上調及銷量增加的帶動下，盈利將有強勁表現。

於2024年期間，PLP及Philex將繼續開展新項目，分別為太陽能進口項目及開採新的銅金礦。總 括而言，第一太平預期全年的營業額（以當地貨幣計）、來自營運業務的溢利貢獻及經常性溢利將繼續增長，而未來數年的盈利亦可望持續上升。

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