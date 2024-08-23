moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

第一太平上半年盈利跌兩成至21.7億 中期息增14%至12仙

第一太平（0142）公布，截至今年6月底止中期盈利跌19.6%至21.668億元，每股盈利63.6仙，派中期息每股12仙，較去年同期多14.2%。

期內營業額跌7.7%至389.62億元，來自營運之溢利貢獻增12.2%至30.51億元。經常性溢利增長12.7%至26.45億元。Indofood上半年對集團的溢利貢獻上升22%至1.676億美元，主要反映核心溢利上升。匯兌及衍生工具虧損為4.52億元。

展望未來，第一太平預期軟商品的有利價格環境及Indofood業務市場持續強勁的購買力，將使其於2023年新高的基礎上更上一層樓，第一太平為其最大的控股股東，而持續改善的客戶體驗及成本效益將使PLDT達至其全年電訊核心溢利超過350億披索的指引。於Manila Electric Company的 持續電力需求增長及MPTC車流量增長及收費上升的支持下，MPIC的盈利增長可望持續創新高，而Maynilad則將在收費上調及銷量增加的帶動下，盈利將有強勁表現。

於2024年期間，PLP及Philex將繼續開展新項目，分別為太陽能進口項目及開採新的銅金礦。總 括而言，第一太平預期全年的營業額（以當地貨幣計）、來自營運業務的溢利貢獻及經常性溢利將繼續增長，而未來數年的盈利亦可望持續上升。

其他報道

萬物雲：料全年核心盈利仍跌5% 年底關聯方收入比例可望降至9%以下

住建部：首7月完成投資4400多億元 籌集235萬套間

蘋果將允許刪除Safari等默認App 以符合歐盟要求

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌6日 港元貶值見近兩周最弱

OK母公司提收購7-11 日本政府檢視會否涉國安風險

禹洲向紐約南區法院聲請破產保護

日本核心通脹率上升 央行或考慮進一步加息

滬深三大指數低開 人行本周淨回籠3471億人幣

恒指低開119點 科指跌1.6% 網易跌10%

知乎中期虧損收窄 不派息

港股ADR跌161點 夜期低水151點 中石化、招金、紫金、新奧等業績

觀望鮑威爾演講 美股見兩周最大跌幅 道指跌177點

阿里：下周三轉換為於港交所雙重主要上市

北水增持盈富 減持聯合能源集團

 