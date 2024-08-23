上半年營業額按年增5.1%至16.93億元，經常性基本溢利按年下跌0.7%；當中來自商舖業務收入按年增加10.8%至8.44億元，寫字樓營業額按年跌0.1%至7.44億元，住宅租賃營業額按年增1%至1.05億元。

出租率方面，商舖業務組合於上半年為95%，較2023年底跌2個百分點，2024年上半年的續約、租金檢討與新出租物業的租金水平維 持顯著上升趨勢；寫字樓方面，香港寫字樓出租率上半年維持89%，集團指希慎利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下；內地寫字樓出租率則升至34%，較2023年底增10個百分點。

住宅方面，集團住宅租賃業務組合上半年出租率為68%，較2023年底增6個百分點；住宅業務的續約、租金檢討與新訂立租 約的平均租金水平向下。

財務支出按年減至2.13億元，2023年上半年則為2.31億元，原因是集團將用於物業發展融資資金的利息支出資本化。期內的實際利率為4.4%，而2023年同期則為3.9%。

上半年淨債務與權益比率計算的負債率於2024年中期末為29.9%，較2023年底增2.7個百分點。

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