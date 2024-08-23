中海外宏洋（0081）公布，上半年純利跌48.5%至8.85億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.249元，派中期股息每股0.03元，按年跌4成。
上半年集團合約銷售額按年跌26.7%至190.17億元﹔上半年收入按年跌19.6%至218.52億元，毛利按年跌52.47%至21.08億元，毛利率僅9.6%，按年跌6.7個百分點。集團指，毛利率下跌主要受內地整體房地產市況持續整固之影響。
上半年集團銷售回款達172.16億 元，經營現金流於期內繼續錄得淨流入28.04億元。截至上半年末，總現金及銀行結餘為252.09億元，佔集團總資產18.0%。集團淨負債比率為44.5%，較2023年底減1.5個百分點。
期內新購土儲13.85億元，總樓面面積為24.69萬平方米。截至上半年末土儲樓面面積為1583.42萬平方米，其中136.47萬平方米由聯營公司和合營公司持有。
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