內地科技能源企業朗新集團（深：300682）與螞蟻集團旗下科技商業化板塊螞蟻數科合作，在香港完成基於新能源實體資產RWA（實物資產通證化）融資，金額約1億元人民幣，用於支持朗新科技平台營運的相關新能源資產發展，螞蟻數科旗下螞蟻鏈負責從技術角度確保資產鏈上數據的安全、透明和不可篡改。
據新聞稿，是次為首宗內地企業在港完成跨境RWA融資，將用於內地新能源領域的儲能和充電樁產業，為數千家中小型儲能、充電樁營運商提供建設和營運的支持。
RWA旨在利用區塊鏈，將具有形價值的實物資產數字化。螞蟻數科目前也正參與香港金管局的數字貨幣項目，共同探索研究通證化存款、通證化資產及央行數字貨幣結算等場景應用。
朗新集團將旗下新電途平台上營運的逾9000部充電樁作為RWA錨定資產，透過螞蟻鏈的物聯網和區塊鏈技術，將充電樁的營運數據「上鏈」記錄，確保其真實性；金融機構基於可信數據在區塊鏈上發行「充電樁」數字資產，每一個數字資產代表朗新充電樁的部分收益權。通過RWA跨境融資，朗新集團獲得資金支持，從而助力其新能源業務的快速發展。
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