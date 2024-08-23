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平保郭曉濤：集團將以分紅產品作主打產品 料整集團銷售一半以上

國家金融監督管理總局於8月公布，於9月1日起將新備案的普通型保險產品以及分紅型保險產品，由原先的利率上限3%及2.5%，分別下調至為2.5%和2%。平安保險（2318）聯席首席執行官及副總經理郭曉濤表示，認為有關措施對於整個行業而言，為非常正面及積極的重大利好措施，平保亦非常歡迎，因為利率於未來持續下揚的情况下，整個壽險行業性存在利差損問題，其亦有效地防止行業利差損問題持續惡化。

郭曉濤績提到，為應對利率變化及監管的改變，平保亦將於產品結構方面進行調整，他提到過去約七成均為傳統保險產品，而未來將會以分紅產品作為主打產品，預料其會佔平保整體銷售約一半以上。他績稱，集團將結合產品保障、分紅，以及醫療健康養老服務組成不同產品組合，務求降負債成本及有效地維持產品的利潤率。

中國今年上半年多次發生自然災害，郭曉濤表示，因多個自然災害事件，今年上半年內地整個產險行業的綜合成本率均略為上升，並不為平保一家所面對，但他提到平保的產險綜合成本率於上半年、甚至過去均持續優於市場，其優於市場的情况有信心於今年全年可維持。

被問到平保對於匯控（0005）最新管理層變動及業務方面看法時，平安保險副總經理付欣則表示，集團不會對滙豐管理層，包括對滙豐本身作出評價。至於關於對滙控投資，付欣則指其為平保一個重要的財務投資，旗為集團險資投資配置的一個重要部份，包括我們其他高收息、高分紅的一些股票。

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