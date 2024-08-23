87%的亞太區受訪領導層表示，生產力是決定採用哪一種工作模式 的最大考慮因素，是全球比例最高地區， 北美及西歐地區的比例分別為86%及81%。調查顯示， 員工在混合工作模式下工作能發揮最大生產力，亞太區83% 受訪員工認同他們在混合或遙距工作模式下，比在辦公室內能完成更 多工作。

混合模式可能是領導層和員工的首選工作模式，但很多亞太區企業仍 然在嘗試不同的混合工作政策，其中，排更混合模式佔27%，以及 彈性時間混合模式佔19%，兩者是亞太區內最常見工作模式， 亦有13%的企業根據崗位、 地點和成效而採用其他類型的混合工作模式。97% 受訪亞太區領導層指出，他們的辦公環境在過去兩年變得更靈活。但 調查發現亞太區內每十位領導人員當中，有6位表示混合工作模式令 員工參與度下降。

Zoom亞太區負責人Ricky Kapur表示，靈活辦公模式在亞太區已日漸普遍， 亦愈來愈多樣化，由彈性時間、地點、崗位，以至輪替方式。領導層 既要找出最合適的混合工作模式，亦要滿足跨世代勞動力不斷改變的 需求，以及人工智能等科技浪潮。

該調查的另一發現是企業需要優化現有科技工具，大多數受訪員工， 佔比達81%認同他們的公司需要優化目前用於遙距工作的工具和科 技，是全球比例最高地區，北美及西歐地區的比例分別為79% 及65%。

調查顯示，亞太區企業是最普遍使用會議紀錄和摘要的地區， 佔比53%，北美及西歐地區的比例分別是40%和38%。此外， 亞太區企業使用聊天機械人的比例亦是最高，佔59%， 北美及西歐地區的比例分別是52%和58%。

調查發現，85% 亞太區受訪領導層認為生成式人工智能能提高他們的工作效率， 而69%亞太區受訪員工非常同意或部分同意生成式人工智能能令他 的工作變得更輕鬆。不過，亞太區員工在使用生成式人工智能時仍然 面對明顯困難，70%認為學習門檻太高，63%表示不習慣使用， 以及55%擔心人工智能對他們的工作或崗位帶來負面影響。

該研究與人才管理公司ReworkedINSIGHTS 合作調查，訪問了全球600多位資訊科技及高級管理層人員， 以及1900位專業人士，當中604位來自亞太區，了解他們對不 同工作模式的觀點、各種工作模式的生產力水平、生成式人工智能對 工作的影響，以及其他與未來工作模式相關的議題。

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