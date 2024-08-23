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另外，孫煜亦提到，香港中資銀行業協會亦通過「中小企融資情况溝通會」等方式，與相關商會、行業協會保持密切溝通，瞭解中小企的融資需要，積極探討可行的融資服務方案。而該行積極響應金管局3月份推出的支持中小企9項措施，全力配合客戶申請貸款計劃，並提供擔保費用回贈、手續費及開戶費豁免等優惠措施。

相關報道：金管局余偉文：若文件齊全 銀行承諾兩周內會有按揭審批結果

按揭方面，孫煜提到按照該行原則上，若客戶備齊銀行所需文件及資料，中銀會積極跟進處理，並於兩星期內向客戶提供審批結果，以便客戶順利完成交易，而審批按揭個案方面有既定標準和流程，並會與客戶保持溝通，讓客戶瞭解審批進度。他亦提到，按揭業務是中銀香港的重要核心業務，市場份額長期保持第一，今年其市場份額亦有所上升。

中銀表示，今年累計截至7月份的樓宇按揭市場份額較去年有所上升，新造按揭筆數的市佔率逾三成。而於「中小企融資擔保計劃」下，中銀7月份批出的金額較上半年的月均升逾四成。

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