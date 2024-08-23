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中銀孫煜：中小企風險胃納及信貸政策沒變 不因抵押品價值下跌而call loan

金管局今聯同三大發鈔銀行即匯豐、中銀（2388）和渣打舉行記者會，成立中小企融資專責小組，以跟進近期有傳銀行收緊按揭及call loan（要求提早還款）。中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜表示，該行對於本港中小企風險胃納及信貸政策沒有改變，對中小企每宗貸款個案均會根據其風險評估，作出合適的安排。他提到，若客戶維持按時供款，中銀亦不會僅僅因抵押品價值下跌而要求客戶提前還款。

相關報道：金管局：專責小組不會介入銀行向中小企貸款與否決定

另外，孫煜亦提到，香港中資銀行業協會亦通過「中小企融資情况溝通會」等方式，與相關商會、行業協會保持密切溝通，瞭解中小企的融資需要，積極探討可行的融資服務方案。而該行積極響應金管局3月份推出的支持中小企9項措施，全力配合客戶申請貸款計劃，並提供擔保費用回贈、手續費及開戶費豁免等優惠措施。

相關報道：金管局余偉文：若文件齊全 銀行承諾兩周內會有按揭審批結果

按揭方面，孫煜提到按照該行原則上，若客戶備齊銀行所需文件及資料，中銀會積極跟進處理，並於兩星期內向客戶提供審批結果，以便客戶順利完成交易，而審批按揭個案方面有既定標準和流程，並會與客戶保持溝通，讓客戶瞭解審批進度。他亦提到，按揭業務是中銀香港的重要核心業務，市場份額長期保持第一，今年其市場份額亦有所上升。

中銀表示，今年累計截至7月份的樓宇按揭市場份額較去年有所上升，新造按揭筆數的市佔率逾三成。而於「中小企融資擔保計劃」下，中銀7月份批出的金額較上半年的月均升逾四成。

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