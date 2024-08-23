這很像現在的香港。

經濟好不好，到街頭走一走就知道。不要只看官方公布的失業率或GDP數字，就像氣溫，天文台的各區溫度只是參考，實感溫度才是人體真實感覺到的溫度。不用爭拗的是，現在的經濟肯定比疫情期間差，說甚麼「店舖結業，也有很多開張」只是為拗而拗。明白的，畢竟官員也是打份工，而且是鐵飯碗，經濟如何差也影響不到他們的實際收入，在悲觀的市況下提倡著正能量，或許是他們唯一可以的事。

香港向來有四大經濟支柱的說法，分別是金融服務、旅遊、貿易及物流，以及專業及工商業支援服務。然而這四個行業，在不同因素影響下，並不見得在疫情後、通關後有起色。於是，當權者開始尋找其他推動經濟的引擎，「夜繽紛」是去年提出的概念，不過風頭卻被「孫女帶阿爺去劈酒」言論騎劫，淪為全城笑柄。「盛事經濟」在經歷連萬人迷碧咸也兜不到的美斯之亂後，這四個字已彷彿成為禁忌。「家族辦公室」也曾備受追捧，但阿里王子「彈出彈入」後，也漸漸淡出官員的話語中。「熊貓經濟」是最新提出的概念，藉著熊貓產子、新熊貓即將來港，希望藉此吸引更多遊客，以及推動周邊消費。

這不就像《迷失東京》的Scarlett，曾經想做這，現在又想做那，最後卻甚麼都做不到嗎？

熊貓不是今天才在香港突然出現的新事物，早在2000年前，已有熊貓定居在海洋公園，記得更曾經有收費電視推出「熊貓台」，全天候追蹤熊貓動態，但最終卻靜悄悄地消失了。歷經20多個寒暑，「香港有熊貓」已是普通不過的事，不少港人或許會為一年一度的「哈佬喂」，特登買票入園，但又幾多人會專程到海洋公園看熊貓？有的，或許只是為替子女上自然科學科的家長，但經濟規模肯定有限。如果熊貓的吸引力真的如此巨大，坐擁熊貓優勢多年的海洋公園，早前也不至於會陷入財困吧。

提出「熊貓經濟」的人，或者只是「隨口噏當秘笈」，配合內地凡事也加個口號的文化，讓平凡不過的東西，說出來也特別變得鏗鏘。然而不知是為了「扮工」爭取政績，抑或真心覺得「熊貓經濟」有得做，這概念漸漸由說不出名字的議員口中，輾轉發展到由高級官員口中講出，想起來也覺得諷刺。有官員說，要將大熊貓推動為生招牌，但說到底，熊貓是感激中央贈送才會來港的，並非香港獨有產物，若果真的要將熊貓推動成生招牌，要做也是四川來做，何時輪到香港？

不能否認熊貓也有其經濟效益，例如成為旅客到訪海洋公園的其中一個環節，也有可能順便賣到些少周邊商品。錦上添花有餘，但要發展成經濟圈，卻肯定不足。更現實的是，香港主要的旅客來源是內地，但熊貓在內地幾乎每個大城市都有，北京有、上海有、重慶有、廣州有、一水之隔的澳門也有，對內地旅客來說，熊貓並不稀奇，不能成為吸引他們到訪某個地方的動力。至於那些甚麼熊貓餐，做不是不可以做，但成效肯定不大，為甚麼？當訪港內地客經常投訴香港物價高，寧願即日來回也不肯留港住酒店，又有多少人願意光顧價格肯定「有加成」的熊貓餐？

吉祥物經濟不是沒有成功的例子，熊本熊就是整個亞洲也知道的著名成功例子，不過「一將功成萬骨枯」，日本不少縣市也有吉祥物，但除了熊本熊外，你說得出多少隻？熊本熊的成功，背後有大量的商業計算，也有很多公關及數碼營銷的操作，某些行銷策略，甚至連縣政府也不介意「癲埋一份」。香港有沒有這方面的專才？肯定有，但未見到有在政府內工作，而且若成功是這樣容易複製，日本國內其他爭相仿傚的地方吉祥物，為甚麼卻幾乎沒有聽說過有跑出的例子？成功不單要靠計劃，也要靠民意，還要有運氣。

說回香港的四大經濟支柱，旅遊在疫情期間直插谷底，但疫後的復蘇並不亮麗。試想過去香港對旅客的吸引力是甚麼？購物天堂。內地客爭相來港買金買袋買奶粉，主因是香港的東西夠真，正貨保證令他們買得安心，只要不是天價，價錢高些少並不是影響購物欲。然而疫後的內地訪港旅客，卻似乎出現結構性轉變，自從自由行開放到二三線城市後，來港旅遊的已不是消費力較高的一群，他們或許來港已經來膩了，也有些根本已成為了香港居民，轉移到日本歐洲購物去。取而代之的，是酷愛窮遊、打卡、消費力較弱的一群，幾百元一張的海洋公園門票，充其量也是只此一次；連七仔賣10元一支水也要到《小紅書》圍爐投訴，怎能想像他們會買熊貓周邊商品？

去年「夜繽紛」時，葉劉有句說話說得好：「多賣幾串魚蛋對推動整體經濟沒大幫助」。香港的命脈是金融和貿易，只有這兩條支柱做得好，四面八方就會有商人和投資客過境香港，他們不介意住高級酒店吃高檔料理，來港期間剛好看到心頭好也不介意一擲千金，這些高消費力的高端客，才是香港這個專做中間人的城市應該吸引的客源。概括點用人話說，「搞埋咁多無謂嘢做乜，正正經經搞返好金融同貿易，其他嘢就會好啦！」李澤鉅那句「千萬不要失去香港金融中心地位」的說話，是真正的金石良言。

《迷失東京》的結尾，Bill Murray和Scarlett在新宿街頭擁抱，成為了永恒經典，不過兩人所面對的困境，其實從沒有解決過，最終也要回到各自的生活圈，承受孤獨與寂寞。香港不是也一樣嗎？夜繽紛、盛事經濟、家族辦公室，到最新的熊貓經濟，吹，當然可以繼續吹，但吹完之後，經濟不景的問題，還是依舊沒有解決。

羅仕揚