內地疫後經濟未能迅速後蘇，青年失業率高企，許多內地大學生畢業後面臨就業困難，不少人被迫接受低薪工作，甚至變成啃老族。因此，繼「爛尾樓」後，內地亦衍生出另一網絡潮語「爛尾娃」(Rotten-tail kids)。
《路透社》引述報道指，「爛尾娃」一詞成為最新內地潮語，意思與未完工的「爛尾樓」異曲同工。「爛尾娃」是指內地青年讀書多年，但一畢業就失業，如同「爛尾樓」一樣，一事無成，被迫接受低薪工作或依賴父母養老金過活。
報道引述密歇根大學(University of Michigan)社會學助理教授周韻（Yun Zhou）表示：「對不少內地大學畢業生而言，更好的就業前景、向上的社會流動、更光明的人生展望，這些曾經都是大學學位保證的事，可是現在變得愈來難實現」。
報道提到，有些「爛尾娃」發現他們的學歷無法在經濟不景氣的環境下找到工作，即使是擁有研究生學位的人也難以倖免。有些人會選擇低薪工作，亦有些人會選擇做「全職子女」，靠父母的退休金和積蓄過活，部分人甚至鋌而走險，做出違法行為。
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