報道引述匯豐英國財富和個人銀行業務Jose Carvalho表示，該行有意於英國財富管理業務方面成為5大銀行之一，並打算依靠該行於國際的影響力、吸引更已於多個市場或海外，使用該行銀行業務的客戶，又指與國際的連繫性為該行的競爭優勢。他更透露有意聘請更多財富管理顧問人手，惟沒透露實際數字。

報道提到，萊斯銀行將富裕大眾定義為其存款額達7.5萬英鎊至25萬英鎊的客戶。而過往大行均一直不以富裕大眾作為主要目標客群，將其交由私人財富管理公司St James's Place。而截至去年底，作為英國財富管理龍頭的St James's Place其AUM達1680億英鎊。

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