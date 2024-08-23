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匯豐：目標於未來5年內英國財管AUM增加一倍至1000億英鎊

路透社引述消息報道，匯控（0005）目標於未來5年內將英國財富管理業務資產管理規模（AUM）增加一倍，達到1000億英鎊（約1.02萬億港元），與其同業競爭對手巴克萊（英：BARC）及萊斯銀行（英：LLOY），一同以富裕大眾（mass fluent）客戶作目標，務求賺取更多費用收入。

報道引述匯豐英國財富和個人銀行業務Jose Carvalho表示，該行有意於英國財富管理業務方面成為5大銀行之一，並打算依靠該行於國際的影響力、吸引更已於多個市場或海外，使用該行銀行業務的客戶，又指與國際的連繫性為該行的競爭優勢。他更透露有意聘請更多財富管理顧問人手，惟沒透露實際數字。

報道提到，萊斯銀行將富裕大眾定義為其存款額達7.5萬英鎊至25萬英鎊的客戶。而過往大行均一直不以富裕大眾作為主要目標客群，將其交由私人財富管理公司St James's Place。而截至去年底，作為英國財富管理龍頭的St James's Place其AUM達1680億英鎊。

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