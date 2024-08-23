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龍湖︰將每月十多億償還境外銀團債務 望年底前清償60多億境內債券

在上半年仍有多波內房違約潮，龍湖（0960）首席財務官趙軼指出，龍湖「一直把財務安全，不逾期、不展期作為底線，希望通過安全兌付，給予行業信心」，目前戰略合作銀行給予公司充份信任及支持，銀行融資佔比80%，當中六大內銀更提供高達60%，債務結構安全。

他指出，龍湖上半年已抓住政策機會，發行經營性物業貸達219億元，令債務成本更優，帳期更長，並以這些經營性物業貸償付了兩筆共計72億元的CMBS。未來經營性物業貸這個融資品類亦逐漸增至1000億規模，因為公司仍有更多資產會逐步開業及逐步達到可融資狀態。

至於國內信用債方面，龍湖已歸還今年到期的107億元，僅餘下今年12月到期的10億元信用債，但亦已提前將資金歸集及存好。

現時龍湖已在提前歸集及籌劃明年一季度到期的境內債券，此前已回購了當中的7億元，尚餘六十多億元，希望在年底前全部歸集在手，帶著充份現金去第二年

至於中增債方面餘額58億元，當中明年及後年到期分別為35億元及23億元，亦會繼續用經營性物業貸提前審批置換。

海外方面，海外銀團有兩個償務到期高峰，第一個是80億元銀團，已提前償還10多億元，餘額70億元左右，將從今月起每月歸還10多億元，逐步提前在明年還清。至於明年底的84億元銀團，則計劃在明年下半年分六至七個月歸還償付。而開發貸則按項目進度歸還。

上半年龍湖地產開發業務結算毛利率為由2023年上半年的14.3%，跌至2024年上半年的7.4%，跌幅達到6.9個百分點。集團首席財務官趙軼指出，未來會著重修復整個板塊的結算毛利率，強烈新項目要「拿一個成一個」，實現15至20%的毛利率，一城一策，著重項目開發毛利率及回款的平衡，兼顧回款跟利潤，修復整個板塊的結算毛利率。

他指，盈利下降是行業共同問題，地產開發板塊亦因售價壓力導致毛利率下降，地產開發板塊盈利依然承壓，但運營及服務板塊卻很好補充作用，帶來80%以上的盈利貢獻，也讓上半年集團盈利能達到47億元水平。未來開發業務將繼續聚焦係核心城市、核心板塊，著重簽約質量。

 

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