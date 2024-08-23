市場觀望下，恒指全日波幅縮至只有142點，周一後最低，大市成交亦降至787億元，周二後最少。北水今日雖然轉流入，並見一周高，但全周計則流出14.57億元，是29周以來首次按周流出。三大指數方面，按周均上升，並連續第3周上升。

恒指今早低開119點，高位跌5點，低位跌147點，高低波幅143點，是8月19日後收市新低，當日報138.21點。上升股份比例為24.6%，下跌為32.87%，無升跌為42.52%。

恒指收市跌28點或0.16%，報17612點，大市成交金額787億元，較上日減少19.13%，是8月20日745.33億元成交後最少；國指跌5點或0.08%，報6219點。恒生科技指數收報3468點，跌1.13%。

藍籌股成交金額414.86億元，佔大市成交52.71%；科指成份股成交金額231.89億元，佔大市成交29.46%；國指成份股成交金額363.23億元，佔大市成交46.15%。

24隻雙櫃台股，總成交1.06億元人民幣，相當於約1.16億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.46%，至87.71億元，佔大市成交11.13%。牛熊證成交金額49.22億元，增加4.91%；窩輪成交金額38.48億元，減少10.51%。

藍籌24隻升，56隻下跌，2隻無升跌。平保（2318）升3.64%，收報35.55元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌10.28%，收報128.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報5.88元，升2.98%；跌幅最大的是網易（9999）收報128.3元，跌10.28%。

恒指曾跌穿50天線(17545.21點)。科指曾跌穿10天線(3452.58點)，下試20天線(3432.66點)。

北水南下合計淨流入27.29億元，終止單日流出，淨流入金額是2024年8月16日47.25億元後最多。北水本周流出14.57億元，是今年2月2日當周，即29周以來首次按周流出。本月暫累計流入368.44億元，按月減少23.15%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.84%，是8月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.59%。低見17493.08點，是8月22日17389.94點後最低。今日收市報17612.1點，是8月21日後收市新低，當日報17391.01點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月3日。

科指曾跌最多2.09%，是8月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.41%。低見3435.28點，是8月21日3378.65點後最低。今日收市報3468.94點，是8月21日後收市新低，當日報3434.39點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月19日。

國指曾跌最多0.96%，是8月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.97%。低見6164.48點，是8月22日6127.1點後最低。收市報6219.24點，是8月21日後收市新低，當日報6141.78點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月19日。

一周表現

恒指本周累升1.04%或181點，連升3周，對上一次連升3周，是5月10日；本周表現最佳的是李寧（2331），累升8.7%，其次為小米（1810）及理想（2015），分別升8.66%及8.22%。而表現最差的是石藥（1093），累跌22.62%，其次為藥明生物（2269）及百威（1876），分別跌12.76%及8.23%。

國指本周累升0.93%或57點，連升3周，對上一次連升3周，是5月10日；本周表現最佳的是李寧（2331），累升8.7%，其次為小米（1810）及理想（2015），分別升8.66%及8.22%。而表現最差的是石藥（1093），累跌22.62%，其次為網易（9999）及快手（1024），分別跌7.03%及6.96%。

科指本周累升0.28%或9點，連升3周，對上一次連升3周，是2月23日；本周表現最佳的是小米（1810），累升8.66%，其次為理想（2015）及舜宇（2382），分別升8.22%及5.42%。而表現最差的是平安好醫生（1833），累跌9.3%，其次為網易（9999）及快手（1024），分別跌7.03%及6.96%。

午後消息股表現

平保（2318）郭曉濤：集團將以分紅產品作主打產品 料整集團銷售一半以上。收報35.55元，升3.64%。

中海宏洋（0081）半年盈利腰斬至8.9億人幣 中期息削四成至0.03元。收報1.49元，跌0.67%。

希慎（0014）上半年核心盈利10.2億 中期息維持0.27元。收報11.36元，升4.41%。

勝獅貨櫃（0716）上半年盈利升76% 中期息增兩倍至3仙。收報0.74元，跌10.84%。

中遠海運國際（0517）中期多賺16% 派息增18%至26.5仙。收報3.99元，升9.02%。

龍湖（0960）半年少賺27% 中期息0.22元 跌31%。收報8.49元，跌0.47%。

第一太平（0142）上半年盈利跌兩成至21.7億 中期息增14%至12仙。收報3.96元，跌0.75%。

萬物雲（2602）：料全年核心盈利仍跌5% 年底關聯方收入比例可望降至9%以下。平上市低位16.7元，收報17.02元，跌8.49%。

今早及隔晚消息股表現

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，灣區發展（0737）收報1.72元，跌0.58%。中煤能源（1898）收報8.91元，升1.02%。洛陽鉬業（3993）收報6.39元，跌0.93%。中國中車（1766）創52周高，見5.33元，收報5.26元，跌0.57%。東瀛遊（6882）收報0.6元，無升跌。新奧（2688）收報53.5元，升0.19%。香港科技探索（1137）收報1.68元，升2.44%。毛九（9922）創上市新低，見2.31元，收報2.38元，跌1.24%。香格里拉（0069）收報4.93元，跌1.4%。中石化（0386）收報5.1元，升1.19%。國藥（1099）收報18.56元，跌1.07%。途虎養車（9690）收報17.36元，升1.28%。招金礦業（1818）收報13.68元，跌3.39%。紫金礦業（2899）收報13.68元，跌3.39%。

阿里（9988）：下周三轉換為於港交所雙重主要上市。收報82.65元，升1.22%。

太興（6811）半年少賺77%，內地業務虧損擴大。收報0.7元，升1.45%。

譚仔國際（2217）伙大馬Hextar拓馬來西亞市場，首間餐廳明年首季吉隆坡開業。創上市新低，見0.87元，收報0.88元，跌1.12%。

京信通信（2342）中期轉蝕1.58億，不派息。收報1.03元，升3%。

三生制藥（1530）上半年多賺11%至近11億人幣不派息，部署發展內地減重市場。收報5.73元，跌10.61%。

瑞聲（2018）不再派中期息，CFO：需平衡公司業務發展和股東回報。收報32.75元，升4.8%。

東方海外（0316）上半年少賺26%至8.22億美元，中期息每股派4.914港元。收報106.4元，跌7.32%。

虎視傳媒（1163）中期盈轉虧，蝕440萬元人幣。收報0.107元，無升跌。

OSL（0863）：持牌要大投入合規成本往往上千萬美元， 向投資者提供保障。收報6.01元，升0.17%。

碧服（6098）成立追討欠款委員會追債，積極考慮回購。創上市新低，見3.99元，收報4.26元，升2.65%。

藍月亮（6993）中期虧損擴大至6.64億元，派中期息0.04元。收報1.87元，升2.75%。

平保（2318）上半年盈利跌0.6%壽險新業務價值升11%，中期息0.93元人幣。收報35.55元，升3.64%。

華晨中國（1114）上半年盈利大跌六成至14.7億人幣，不派息。收報3.53元，跌6.37%。

嗶哩嗶哩（9626）上季經調整淨虧損收窄至2.71億元人幣，美股盤前升3%。收報107.1元，升0.75%。

萬物雲（2602）上半年核心少賺2.7%，中期息連特別息共派1.022人幣。平上市低位16.7元，收報17.02元，跌8.49%。

網易（9999）次季經調整純利跌13%遜預期，美股盤前跌半成。收報128.3元，跌10.28%。

網易曾跌最多14.83%，是2023年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為28.24%。低見121.8元，是2023年12月22日116.1元後最低。收市報128.3元，是2023年12月22日後收市新低，當日報122元。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月5日。

微博（9898）第二季淨利潤按年增長逾37%至1.12億美元。收報60.6元，跌1.62%。

中國順客隆（0974）上半年虧損擴大至1875萬元，續不派息。收報1.19元，無升跌。

百度（9888）次季經調整純利跌8%至73.96億人幣勝預期，美股盤前暫升近1%。收報82.2元，跌4.92%。

雲音樂（9899）中期多賺1.75倍至8億人幣，不派息。收報92.85元，跌0.21%。

東亞（0023）李民橋：相信為內地作CRE撥備的最壞時期已經過去。收報9.74元，升1.99%。

新鴻基公司（0086）中期扭虧賺7540萬派息0.12元，探索按揭創新產品。收報2.59元，升1.57%。

破頂股表現

破頂股包括，年年卡（3773）創上市新高，見3.07元，收報3.06元，升2.68%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1294元，收報1281.5元，跌0.04%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1130.05元，收報1126.7元，升0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1090.6元，收報1090.1元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1067.05元，收報1066.7元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1144元，收報1144元，升0.01%；升輝清潔（2521）創上市新高，見0.45元，收報0.405元，跌3.57%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見94.25元，收報92.6元，跌0.64%；聲通科技（2495）創上市新高，見230元，收報227.6元，升2.25%；廣聯科技（2531）創上市新高，見11.88元，收報10.9元，升0.55%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見23.1元，收報21.6元，升10.66%；美的置業（3990）創52周高，見7.92元，收報7.74元，升1.98%；中國儒意（0136）創52周高，見2.43元，收報2.4元，升3%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.46元，無升跌；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.455元，收報0.455元，升1.11%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.197元，收報0.16元，跌8.57%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，跌1.79%；獅子山集團（1127）創52周高，見1.6元，收報1.6元，無升跌；民商創科（1632）創52周高，見0.355元，收報0.305元，跌10.29%。

破底股方面

59隻股份創上市新低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見3.99元，收報4.26元，升2.65%；滔搏（6110）低見2.78元，收報2.84元，跌4.7%；招商局置地（0978）低見0.232元，收報0.234元，跌2.9%；富力（2777）低見0.74元，收報0.74元，跌1.33%；朗詩（0106）低見0.025元，收報0.026元，跌13.33%；中金（3908）低見7.93元，收報8.07元，跌0.12%；新高教（2001）低見1.62元，收報1.64元，跌5.75%；廣汽集團（2238）低見2.47元，收報2.5元，無升跌；九毛九（9922）低見2.31元，收報2.38元，跌1.24%；譚仔國際（2217）低見0.87元，收報0.88元，跌1.12%。

84隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.73元，收報2.8元，跌1.06%；金地商置（0535）低見0.182元，收報0.182元，跌1.09%；依波路（1856）低見1.07元，收報1.16元，升1.75%；大快活（0052）低見7.02元，收報7.11元，跌0.42%；蒙牛（2319）低見11.92元，收報12.18元，跌1.14%；石藥（1093）低見4.67元，收報4.72元，跌2.88%；信義光能（0968）低見3.01元，收報3.07元，跌0.65%；潤啤（0291）低見22.15元，收報22.35元，跌1.11%；中升（0881）低見8.81元，收報8.89元，跌3.68%；華潤啤酒（0291）低見22.15元，收報22.35元，跌1.11%。

異動股

上升異動股，包括，景業名邦集團（2231）收報1.11元，升30.59%；萬成集團股份（1451）收報1.06元，升26.19%；快意智能（8040）收報0.56元，升21.74%；遠大中國（2789）收報0.034元，升21.43%；兆邦基地產（1660）收報0.135元，升19.47%；悅達國際控股（0629）收報0.179元，升19.33%；C-LINK SQ（1463）收報0.355元，升18.33%；時代天使（6699）收報61.4元，升17.4%；長安仁恒（8139）收報1.02元，升17.24%；世紀金花（0162）創上市新低，見0.033元，收報0.048元，升17.07%。

下跌異動股，包括，德銀天下（2418）創上市新低，見0.54元，收報0.8元，跌48.39%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.038元，跌32.14%；PF GROUP（8221）收報0.028元，跌26.32%；浩柏國際（8431）創上市新低，見0.08元，收報0.101元，跌22.9%；京城佳業（2210）收報3.69元，跌20.82%；海納星空科技（8297）見52周低0.068元，收報0.069元，跌20.69%；佳華百貨控股（0602）創上市新低，見0.023元，收報0.024元，跌20%；中國萬天控股（1854）收報1.06元，跌18.46%；彌明生活百貨（8473）創上市新低，見0.082元，收報0.09元，跌18.18%。

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