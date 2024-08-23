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渝深港固定班列首批貨物抵達香港國際貨櫃碼頭

香港國際貨櫃碼頭公布，繼日前「渝深港固定班列」於新建的重慶團結村鐵路站成功發送首批貨物，經由深圳鹽田港區，中轉至香港葵青港區，並於今日中午抵達香港國際貨櫃碼頭，隨即換裝上國際班輪發往世界各地。

「渝深港固定班列」開通標誌渝深港三地合作及資源共享，為重慶外貿企業提供出海通道，更為香港帶來額外貨運量，創造互惠共贏新格局。重慶外貿企業可將重慶至鹽田的運輸時間從5天縮短至2天。以是次首發為例，首趟滿載汽車配件、電子產品等貨物的「渝深港固定班列」於本月20日上午從重慶出發，本月22日抵達鹽田國際集裝箱碼頭，昨日中午到達香港國際貨櫃碼頭。鹽田港區每天有6班駁船開往香港葵青港區，實現成渝貨物3天內抵達香港的目標。

由於香港葵青港區以亞洲、南美洲市場為主，航線數量為華南之首。至於深圳鹽田港區聚焦歐美，航線貨量佔總量約八成，更擁有深圳唯一直接開進港區的鐵路，可以為重慶企業，特別是在電子資訊產業和汽車製造業優化進出口貨物的運輸路線，提高物流效率和國際競爭力。 

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