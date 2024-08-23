香港零售市道低迷，呂幹威指出集團要努力創造更好的體驗，透過旗下新項目和利園社區的特點保持集團出租率和消費額度。利蘊蓮相信香港仍具吸引力，強調集團會繼續塑造自己特色，包括利園社區吸納了各類奢侈品、娛樂、生活飲食等品牌進駐。

被問到集團旗下「林海山城」樓盤銷售情况，呂幹威說港府「撤辣」後，該樓盤銷情反應不錯，惟其後跟隨樓市走勢轉弱。若利率向下調，他相信銷量會重新活躍起來，並會視乎市况調整價錢以刺激銷售。

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