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希慎：利園8期料2026年中竣工 已陸續與不同企業商討租賃

希慎興業（0014）料加路連山道項目（簡稱利園8期）將於2026年中竣工，包括興建甲級寫字樓。對於集團如何應對本港寫字樓市場疲弱、空置率高企的問題，希慎主席利蘊蓮於網上業績會時表示，旗下物業具地理位置的優勢，加上社區配套較完善，均有助維持出租率。她坦言現時市道較差，故集團已就利園8期的租賃事項陸續與不同商戶溝通。同時，執行董事及首席營運總監呂幹威稱目前利園8期的工程進度與成本控制「做得不錯」，與租戶商談時，他們均表示滿意。

香港零售市道低迷，呂幹威指出集團要努力創造更好的體驗，透過旗下新項目和利園社區的特點保持集團出租率和消費額度。利蘊蓮相信香港仍具吸引力，強調集團會繼續塑造自己特色，包括利園社區吸納了各類奢侈品、娛樂、生活飲食等品牌進駐。

被問到集團旗下「林海山城」樓盤銷售情况，呂幹威說港府「撤辣」後，該樓盤銷情反應不錯，惟其後跟隨樓市走勢轉弱。若利率向下調，他相信銷量會重新活躍起來，並會視乎市况調整價錢以刺激銷售。

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