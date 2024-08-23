小米（1810）董事長雷軍早前回應「小米賣一輛車虧6萬多」的話題，他解釋，小米汽車還在投入期，希望大家理解。內地網傳截圖顯示，極越公關負責人徐繼業在朋友圈炮轟雷軍。徐批評：「雷軍這樣的企業家，有點公德心和羞恥心好不好？每台車虧6萬，虧那麼多你還賣那麼多干嘛？有些企業虧是因為不折價就賣不掉了，小米和雷軍這叫啥？放在以前這就叫作傾銷，這是最惡劣的商人本質。」
對此，極越CEO夏一平發布內部信，對徐繼業進行通報批評。夏一平表示，有關言論並不代表公司觀點，亦不符合公司的價值觀。內部信責成公司相關部門對徐繼業進行嚴厲批評，要求員工嚴守公司傳播紀律，不妄議友商、不散播與公司價值觀相違背的言論。徐繼業亦在微信朋友圈發文自我反省，並表示：「跟公司內申報備了下，把批評我的郵件貼出來，立此存照，以此為戒」。
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