moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

極越公關轟雷軍虧錢賣車無公德心 遭內部嚴厲批評

小米（1810）董事長雷軍早前回應「小米賣一輛車虧6萬多」的話題，他解釋，小米汽車還在投入期，希望大家理解。內地網傳截圖顯示，極越公關負責人徐繼業在朋友圈炮轟雷軍。徐批評：「雷軍這樣的企業家，有點公德心和羞恥心好不好？每台車虧6萬，虧那麼多你還賣那麼多干嘛？有些企業虧是因為不折價就賣不掉了，小米和雷軍這叫啥？放在以前這就叫作傾銷，這是最惡劣的商人本質。」

對此，極越CEO夏一平發布內部信，對徐繼業進行通報批評。夏一平表示，有關言論並不代表公司觀點，亦不符合公司的價值觀。內部信責成公司相關部門對徐繼業進行嚴厲批評，要求員工嚴守公司傳播紀律，不妄議友商、不散播與公司價值觀相違背的言論。徐繼業亦在微信朋友圈發文自我反省，並表示：「跟公司內申報備了下，把批評我的郵件貼出來，立此存照，以此為戒」。

 

其他報道

交投淡靜 恒指收市跌28點 北水29周以來首次按周流出 三大指數連升3周

龍湖︰將每月十多億償還境外銀團債務 望年底前清償60多億境內債券

玖龍紙業盈喜料全年扭虧 最多賺8億人幣

匯豐：目標於未來5年內英國財管AUM增加一倍至1000億英鎊

內地青年失業率高企 「爛尾娃」成新潮語 部分人被迫接受低薪或啃老

內地機構被指用亞馬遜雲端服務獲取美國先進晶片功能

北角分店結業 港島僅餘一間 實惠：經濟低迷 港人北上 影響零售銷情

中銀孫煜：中小企風險胃納及信貸政策沒變 不因抵押品價值下跌而call loan

調查發現亞太區84%機構採用靈活工作安排

滬深三大指數午後向上 滬指終止三連跌 全周跌0.87%

平保郭曉濤：集團將以分紅產品作主打產品 料整集團銷售一半以上

金管局：專責小組不會介入銀行向中小企貸款與否決定

朗新集團伙螞蟻數科於本港完成首筆跨境RWA融資 涉資1億人幣

中海外宏洋半年盈利腰斬至8.9億人幣 中期息削四成至0.03元

希慎上半年核心盈利10.2億 中期息維持0.27元

【有片：埋身擊】恒指重上50天線 後市有望進一步向上

勝獅貨櫃上半年盈利升76% 中期息增兩倍至3仙

中遠海運國際中期多賺16% 派息增18%至26.5仙

半日沽空金額減少17% 騰訊沽空增11%