對此，極越CEO夏一平發布內部信，對徐繼業進行通報批評。夏一平表示，有關言論並不代表公司觀點，亦不符合公司的價值觀。內部信責成公司相關部門對徐繼業進行嚴厲批評，要求員工嚴守公司傳播紀律，不妄議友商、不散播與公司價值觀相違背的言論。徐繼業亦在微信朋友圈發文自我反省，並表示：「跟公司內申報備了下，把批評我的郵件貼出來，立此存照，以此為戒」。

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