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中國飛機租賃中期純利跌35% 派中期息0.12元

中國飛機租賃集團（1848）公布中期業績，收入總額按年增8.7%至25.28億元，但因利息開支升24.6%至13.40億元，純利跌34.5%至1.32億元。每股盈利0.177元，派中期股息0.12元，按年減少20%。

期內EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年增8.6%至24.81.3億元。截至6月底止，集團擁有待交付飛機訂單共129架，包括102架空客和27架商飛飛機。另機隊規模達199架飛機，其中包括172架自有飛機和27架代管飛機；其中自有機隊90%以上是窄體機型。自有 機隊的平均機齡為8.1歲，平均剩餘租期為5.9年。整體租金回收率達到101.3%。

另外，上半年集團在中國市場發行了3年期3億人民幣及5年期12億人民幣的中期票據，票 面利率分別為2.75%和3.3%。截至6月底止，人民幣借貸佔計息債務總額的比重已增加至近27%。

展望未來，航空業界普遍預計飛機供給將維持緊缺，有望繼續帶動飛機租賃市場需求，並支撐飛機市場價值和租金水平維持高位乃至進一步提升。另外，市場料今年內開啟降息週期，至少降息一次，有助集團利息開支壓力將進一步降低，亦有助帶動飛機交易市場的活躍度。

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