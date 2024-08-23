香港科探指，今年上半年的訂單總商品交易額（GMV）達42.35億元，按年增4.88%， 上半年經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為3760萬元，2023年上半年為8260萬元﹔2024年上半年經調整後的自由現金流量為4730萬元，2023年上半年自由現金流出2660萬元。上半年現金及流動資金淨額狀況為9.9億元，較去年底的9.35億元，增加5.83%。

集團由HKTVmall，包括第三方物流服務及ThePlace貢獻的香港電子商貿業務中，上半年GMV為41.05億元，按年增2.5%﹔上半年經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利佔已完成訂單總商品交易額比率為3.3%，2024年上半年達1.34億元﹔上半年1P及3P業務的整體毛利率及混合佣金率達22.9%，按年升0.6個百分點。上半年HKTVmall的O2O門市由2023年上半年的90間，減少至2024年上半年的75間。

集團在財報指出，現正積極推動兩個創新的商業模式，即新鮮食材快速送遞服務「街市即日餸」和全球代購平台「Everuts」。上半年街市即日餸的GMV為1.079億元，按年增363.1%，但經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前啟動虧損達3630萬元，主要因對配送功能及品牌知名度的營銷和促銷活動的投資，以建立一個忠誠且不斷增長的客戶群，這些客戶重視濕貨街市產品的新鮮度、質量和便利性。

集團指，如果服務只局限於現時的HKTVmall，或許在五年之後就會像許多在香港創立的公司一樣，被大集團及內地企業吞併、甚至被迫退出市場。由於街市即日餸營運成本相對較高，一般營運商難以進入市場，即使是大型營運商亦未必願意投入龐大的資源發展。但對HKTVmall而言，以上因素正正給予其非常壯闊的發展空間及更多的可能性。

因此，集團在2024年上半年積極投放廣告開支和市場推廣成本，展開數個大型的市場推廣活動，盡力將服務推廣至HKTVmall超過160萬的用戶群，同時積極吸納新客戶，務求將生意量做大，令每一單生意的營運成本降低。

成本方面，上半年集團香港電子商貿業務分部主要經營開支佔GMV的21.5%，按年增0.9個百分點，金額為8.766億元，按年增7.16%。新探索及科技業務分部主要經營開支升118.9%至1.077億元。

另外，外國無人店方面，集團預計這需要額外的一至兩年來為未來大量生產而提升成效及效率。而生命科學項目包括但不限於各種人體器官保存及造血技術的研發，該等項目處於發展初期。此等項目的發展和商業化前景及時間仍存在不確定性。

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