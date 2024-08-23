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香格里拉上半年盈利跌28% 中期息5仙

香格里拉（0069）公布，截至2024年6月30日止中期盈利9450萬（美元，下同），按年跌28.1%，每股盈利2.661仙，派中期息每股5港仙，去年同期未有派中期息。

未計非營運項目前盈利則為5910萬美元，按年跌8.5%。期內收入10.5億元，升4.3%。香港方面，上半年入住率為75%，按年上升10個百分點；每房收入202元，按年增11%。集團於香港的酒店在今年第一季取得按年更好的業績，惟於第二季度面臨若干壓力。上半年香港酒店物業的總收入增加7.9%至1.51億美元。

香格里拉今日績前收報4.93元，跌1.4%。

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