時代中國旗下的物管股時代鄰里（9928）則發盈喜，料上半年轉賺4000萬元，虧轉盈主要由於集團於上半年核心業務表現穩定兼沒有錄得商譽減值損失，而2023年上半年則錄得重大商譽減值損失。

時代鄰里指，上半年核心業務表現穩定，同時預期集團上半年已進一步改善未經審核經營活動現金淨流入，並將錄得約4000萬元。

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