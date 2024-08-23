途虎養車（9690）中期盈利按年增3.8倍至2.84億元（人民幣，下同）；撇除股份支付開
支、可轉換可贖回優先股公允價值變動及上市開支，經調整淨利潤升67.3%至3.58億元。續不派中期股息。
期內收入按年增9.3%至71.26億元；其中個人終端客戶升10.4%至59.70億元。毛利升17%至18.46億元，毛利率提升1.7個百分點至25.9%。經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）增加27.8%至4.50 億元。
另外，截至6月底止，途虎工場店數量按年增23%至6311間；當中自營途虎工場店減少7.5%至149間、加盟途虎工場店升24%至6162。平台運營方面，途虎的累計註冊用戶數達到1.26億人，上半年月均活躍用戶數達到1150萬人，按年增15.8%；交易用戶升18.8%至2140萬人。
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