市傳有銀行向中小企收緊貸款甚至要求提早還款（call loan）。香港總商會表示，該會就即將發表的《施政報告》向行政長官李家超提交建議書，包括多項支援中小企措施，其中包括重推「中小企融資擔保計劃」下，已於今年3月底截至申請的「百分百擔保特惠貸款」，以及去年7月結束的「預先批核還息不還本」計劃。
總商會亦提出調高「中小企業市場推廣基金」的資助上限，由核准開支總費用的50%上調至75%，以及增加香港出口信用保險局下「出口信用擔保計劃」的信用擔保額。
事實上，「百分百擔保特惠貸款」於2020年4月推出的計劃，該計劃目的為紓緩受疫情影響中小企的現金流問題，惟其貸款壞帳率直推出後一直攀升。截至今年7月底，共批出66,980宗貸款，涉資1432億元，最新壞帳共6100多宗，涉及貸款擔保額約132億元，累計壞帳率約9.2%。
另外，金管局亦今宣布成立中小企融資專責小組，協助償付困難的中小企業償還貸款，總商會亦表示歡迎。而總商會曾進行問卷調查結果，當中有近半受訪會員表示融資仍然困難。
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