中煤能源（1898）公布，上半年純利為106.95億元人民幣（下同），按年減16%﹔每股基本盈利為0.81元；期內息稅折舊攤銷前利潤為231.07億元，按年減12.4%；派中期股息每股0.221元，去年未派中期息。
中煤上半年收入929.84億元，按年減15%，主要是買斷貿易煤收入同比減少；整體毛利率按年增1.1個百分點至23%；當中煤炭業務收入按年跌16.9%至737.4億元，毛利率22.2%，按年增0.8個百分點；煤化工業務收入按年跌3.6%至102.9億元，毛利率19%，按年增3.9個百分點；煤礦裝備業務收入按年跌9.8%至49.7億元，毛利率15%，按年跌1.9個百分點；金融業務按年增11.4%至10.3億元，毛利率59.5%，按年增5.3個百分點。
上半年集團完成商品煤產量6,650萬噸，按年基本持平，上半年完成商品煤銷量13,355萬噸，按年下降8.9%，其中自產商品煤銷量6,619萬噸，按年增長2.1%。
上半年銷售成本按年跌16.1%至716.25億元，生產銷售活動創造現金淨流入157.40億元，按年增加6.26億元。截至6月底，現金及現金等價物餘額372.07億元，較2023年底增17.8%。
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