金管局總裁余偉文發表匯思，談及銀行業界支持中小企融資。他表示，為提升銀行信貸決定過程的透明度，11間參與銀行業中小企貸款協調機制的銀行，將會共同推出「信貸審批覆核安排」，無論是新舊客戶的貸款申請或信貸額度調整時，中小企都可以通過此安排要求銀行重新審視其信貸決定，銀行會由較高級別或專責職員重新檢視個案，而客戶也有機會提供額外資料，以了解銀行作出信貸決定的考慮因素。
余偉文表示，如對個別出現償付困難並無法改善的個案採取行動回收貸款，銀行也需要向客戶清楚解釋原因。至於物業按揭貸款，銀行承諾會在申請文件齊備後合理時間內通知客戶貸款的審批結果。另外，銀行已重申並沒有改變對中小企融資的風險胃納，亦沒有改變信貸審批準則，並會繼續沿用風險為本原則考慮每一位客戶的情況以作出個別信貸決定和訂定合適條款，不會一刀切。
金管局今日公布與銀行公會共同成立聯合「中小企融資專責小組」，各主要銀行今日再次承諾，會確保持續貫徹執行九項支持中小企措施，包括銀行不會要求按時還款的按揭客戶提前還款，亦不會單純因為抵押品價值變化而調整客戶的信貸額度。他指，銀行業在過去艱難時期一直支持中小企，並以包容的態度支援一些持續面臨經營困難和資金壓力的客戶。金管局亦一直要求銀行公平待客，為客戶作出具透明度、合理及高效率的業務安排，並與客戶保持溝通，了解客戶的最新情況和需要，提供合適的產品和服務，適切處理客戶和準客戶的意見、查詢和覆核要求，清楚說明個別貸款的風險評估結果和考慮因素。
支持中小企升級轉型方面，余偉文指，政府和相關機構有多項計劃資助企業升級轉型，例如「BUD專項基金」和「數碼轉型支援先導計劃」等。不過，很多中小企除了資金外，亦需要度身訂造、高效率的銀行服務，有見及此，金管局會與銀行及數碼港等機構合作，協助中小企善用科技以助升級轉型和發展。另外，當局會繼續支持銀行業優化金融科技和數據基礎設施的應用，例如「商業數據通」（CDI） 及「銀行同業帳戶數據共享」（IADS），推出更多便利中小企的服務和措施。
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