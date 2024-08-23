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實惠母公司時富投資中期虧損收窄至2710萬 實惠收入跌7%

時富系兩公司時富投資（1049）及時富金融服務（0510）公布中期業績，兩公司期內虧損收窄。時富投資主要因物業及設備和資產折舊所帶來的影響減少，虧損按年收窄45.88%至2710萬元，每股虧損0.336元，不派中期息。而時富金融虧損按年收窄22.55%至2010萬元，不派中期息。

零售商實惠母公司時富投資，於上半年收入按年跌9.8%至4.59億元，集團指香港消費行為轉變，居民北上中國內地消費，惟來港遊客數量減少，業務表現未達預期。期內實惠集團錄得收入按年跌7.24%至4.41億元，但業務分部虧損大幅收窄至740萬元，去年同期為虧損3300萬元。

時富投資指，惠實於期內加強「線上線下」業務模式，透過為前線員工運用科技，向顧客推介合適產品及專屬優惠，措施成功推動顧客線上購物實現雙位數增長，並帶動線上銷售額錄得雙位數升幅。另外，實惠集團策略性地將倉庫營運轉至大灣區，令營運效率大幅提升，同時亦優化其營運網絡，門店數量由去年1月的23間，減少至今年6月的16間。

時富投資展望，實惠將充分利用在大灣區新建的物流中心，滿足顧客的線上線下需求，為區內的市場發展提供支持。

時富金融業績方面，費用及佣金收入按年跌58.7%至939萬元，集團指，主要由於期內收取的代履行權責服務費、登記過戶費及安排費有所減少。利息收入按年略升0.7%至1480萬元。

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