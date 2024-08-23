集團收入升約1.3倍，至92.8億元，因交付物業增加， 毛利升1.6倍，至18.3億元，毛利率升2.6個百分點， 至19.7%，而純利下跌因投資物業公允價值虧損顯著升至約5. 3億元。

期內合同銷售額28.8億元，跌61.4%，銷售面積約16. 6萬平方米，而於6月底土地儲備約8.1億平方米， 足夠未來5年以上發展，淨負債比率44.8%。

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