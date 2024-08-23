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融創中國據報到期未還債務1068億人幣 或觸發654億債被「call loan」

內地傳媒報道，融創中國（1918）今年1至6月，發行人發生未能清償到期債務的情形，觸發「未能清償其他債務，且單次違約金額達到1000萬元（人民幣，下同）或者佔發行人合併報表範圍上年末淨資產5%以上」的情形。

截至6月底，公司到期未償付借款本金爲1068.34億元，導致借款總額本金約654.82億元可能被要求提前還款。

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