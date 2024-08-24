瑞銀認為，雖然香港非金融行業的債務比率佔GDP比率已由高位回落，但仍接近歷史高位，料第二季非金融行業的總利息成本佔接近10%，較2019年底高出8個百分點。由於低息環境應可助降低非金融行業承擔的融資成本，帶動私人消費及企業投資。該行又提到，其覆蓋的31家非金融類港企當中，浮息債務佔債務總額約為42%，當中電訊、航空及地產商對減息最為敏感。

瑞銀推薦6隻降息受惠股，包括電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）、國泰航空（0293）、太古地產（1972）、香港寬頻（1310）及九倉置業（1997）。該行表示，表示，更看好對減息敏感、股東回報率高於中位數、淨負債比率略高的股份，因此最看好港股組合剔除新秀麗（1910），加入太地取代信和置業（0083）；最不看好的名單中剔出領展（0823）及加入長實（1113），因其負債率較低。