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美國料9月減息 瑞銀：基本面利好香港 薦六隻受惠港股

美聯儲主席鮑威爾發出明確減息信號後，大行瑞銀認為，低息環境將從基本面利好香港，包括減輕家庭和非金融企業的償還債務負擔，為整體經濟帶來積極增長動力，亦可帶動資金流入香港風險資產。隨著股息向下更有機會令高息股估值出現重估，不過美國啟動減息利率周期不一定預示高負債企業（尤其是香港中小型地產發展商）面臨的償債能力挑戰已徹底解決，該行對持有商業物業的地產股業仍維持謹慎立場，認為發展商的貸款評級下調，或增加信貸成本。

瑞銀認為，雖然香港非金融行業的債務比率佔GDP比率已由高位回落，但仍接近歷史高位，料第二季非金融行業的總利息成本佔接近10%，較2019年底高出8個百分點。由於低息環境應可助降低非金融行業承擔的融資成本，帶動私人消費及企業投資。該行又提到，其覆蓋的31家非金融類港企當中，浮息債務佔債務總額約為42%，當中電訊、航空及地產商對減息最為敏感。

瑞銀推薦6隻降息受惠股，包括電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）、國泰航空（0293）、太古地產（1972）、香港寬頻（1310）及九倉置業（1997）。該行表示，表示，更看好對減息敏感、股東回報率高於中位數、淨負債比率略高的股份，因此最看好港股組合剔除新秀麗（1910），加入太地取代信和置業（0083）；最不看好的名單中剔出領展（0823）及加入長實（1113），因其負債率較低。