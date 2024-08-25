他指，持續高企的利率，加上緊張的地緣政治局勢，以及今年多個地方舉行大選等因素，影響了投資市場的風險胃納，也令一些市場的資產價格及資金流向受到頗大壓力。儘管市場自去年底一直憧憬美聯儲今年會多次減息，但至今仍未見有所行動。聯儲局官員近月的言論，令市場對美國息率開始回落的期望再度升溫。目前投資者普遍預期聯儲局在今年底前的會議中，將會把利率下調。

然而，息率何時下調及回落的幅度，其對資產市場壓力的紓緩，以至對本地投資氣氛的影響，在種種變數之下，仍然需要小心評估。

但本港經濟數據中不乏較好的環節，例如商品出口數字，本港整體出口已連續三個季度錄得按年上升，今年上半年升幅12.2%，是2022年以來最好的上半年。其中，本港對越南及泰國的出口分別升23.5%和32.1%，對美國出口亦升16.6%，足見出口狀況在多個主要市場持續改善。

零售銷售數字方面，在今年第二季內跌幅逐步收窄，即使七月份情況看來未有顯著改善，但今年餘下時間仍有一連串的盛事活動，加上美國減息可能令港元匯率稍為回軟，將支持訪港旅客人數和消費。同時市民就業收入持續增加，對消費意欲亦應有所支撐。

踏入秋季，本港有不少受注目的盛事活動，單計與金融相關的項目，在九月份就有香港投資管理有限公司的「香港初創投資和發展高峰論壇」；香港財富傳承學院的Legacy Summit Fall Edition 論壇；十月底有金融科技周；十一月份有香港金融管理局舉辦的國際金融領袖投資峰會等，這些盛事都會帶動國際商務旅客訪港。

展望未來，香港仍需全速增強經濟動能，為中長線發展做好部署，包括加快創科的發展和應用，賦能傳統產業，通過更多嶄新的科技應用或創新的商業模式，提高競爭力，帶來更多新客戶及消費；也推動科研和創新在經濟發展中的引領作用，為本港經濟增能添力。