她續稱，相比之下，「積金易 」 是個一站式中央電 子平台 ，能夠提供全方位服務。當 所有強積金計劃加入「 積金易 」後 ， 「打工仔女」在各個計劃的帳戶資料都一覽無遺 ， 更可做到跨計劃的統一帳戶管理及交易， 例如在不同計劃開戶、供款 、 轉換基金、更改投資指示、 整合個人帳戶等。

另外，積金局團隊應邀到訪海內外不同地區，分享「積金易」的經驗。劉麥嘉軒指出，私營退休金制度是國際大趨勢，優點在於為「打工仔女」提供多元化的選擇，並透過市場競爭促進服務提供者不斷提升表現、產品水平和服務質素， 但分散的行政系統對成本和效率都有一定影響 ，而「積金易」讓用戶兼享私營退休金計劃的多元化選擇和市場競爭優勢，以及中央電子平台的高效和方 便，可謂「兩全其美」。

劉麥嘉軒表示，「積金易」以非牟利模式營運，預計首兩年強積金基金的行政費會平均降低36%，10年內累計節省300億至400億元，相等於行政費降低41%至55%。在全部 379 個強積金基金當中，佔強積金總資產值85%的 237 個基金，現在收取的行政費水平高於「 積 金 易 」收費 ， 在相關強積金計劃加入平台後，這些基金必須減行政費，減幅最高達57%。

她認為這些數字只反映「積金易」運作首兩年的情況。隨著平台運作時間越長，「積金易」的成本效益將會越來越大，平台的收費亦會進一步下降，預計屆時絕大部分強積金基金都要進一步減行政費。