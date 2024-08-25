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港華智慧能源於內地零碳智慧園區至今達128個

煤氣公司（0003）旗下港華智慧能源（1083）指於內地的零碳智慧園區至今已落實發展128個，並推出一站式能源管理服務及技術解決方案。透過分布式太陽能光伏、充電樁、儲能、多能（冷、熱、電）聯供、碳交易、數字能源管理等服務，可為園區減碳數百萬噸。港華智慧能源中期業績可見，今年上半年核心利潤按年上升57.5%至7.07億元，其中，可再生能源業務淨利潤升至1.64億元。

公司表示，以位於江蘇泰州的海陵零碳智慧園區為例，該園區於2021年開始展開「太陽城」計劃，透過園區內4萬多塊光伏板，供電予園區裏的充電樁，實現「能源自給」。園區的企業用電量都比較大，而園區內的車棚、廠房屋頂、建築物外牆都可以安裝光伏板，提供大量綠電，企業成為了發電端，可自給自足，節能減碳。

除了光伏發電，港華智慧能源也為海陵園區的企業提供多種節能系統，如中央空調、空壓機、餘熱回收等系統，利用其創建的智慧能源生態平台，以雲計算、大數據、物聯網等技術使供能更精準，提升能源使用效率。海陵園區每年減碳可達6000噸，分布式光伏每年可發電540萬度電，相等於1600多戶三人家庭一年的用電量，綜合節能更達三成。

另外，港華智慧能源最新的濟寧零碳智慧園區也正發展，光伏裝機累計已達30兆瓦，每年可減碳約3萬噸。