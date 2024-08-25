公司實現營業收入1.58萬億元，按年降低 1.1%，主要歸因於部分石油石化產品銷量下降。上半年經營收益按年跌5%至510.21億元。

上半年，中石化外銷原油、天然氣及 其他上游產品營業額為927億元，按年增長3.4%，佔公司營業額及其他經營收入的5.9%，主要歸因於外銷原油量價齊升。

公司煉油事業部和營銷及分銷事業部對外銷售石油產品實現的對外銷售收入為9,204億元，按年降低0.6%，佔公司營業收入的58.4%，主要歸因於柴油等產品銷量同比下降。

汽油、柴油及煤油的銷售收入為7,699億元，按年增長0.2%，佔石油產品銷售收入的83.6%;其他精煉 石油產品銷售收入為1,505億元，按年降低4.4%，佔石油產品銷 售收入的16.4%。

公司化工產品對外銷售收入為2,040億元，按年增長 3.7%，佔公司營業收入的12.9%。主要歸因於部分化工產品銷量、 價格有所增長。

上半年經營費用為1.5251萬億元，按年降低 1.0%。上半年銷售、一般及管理費用為265億元，按年降低3.3%，主要歸因公司進一步加大非生產性支出管控力度，營銷及管理性費用有 所降低。

在資本支出方面，下半年公司計劃資本支出1,171億元。 勘探及開發板塊資本支出440億元。