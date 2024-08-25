另外，公司計劃在沙特阿拉伯利雅得設立中東業務總部，並於2024年第四季度在全球範圍內推出《卡拉彼丘》的客戶端版本，《卡拉彼丘》是一項由公司自研的全球首款動漫競技射擊遊戲。

創夢天地指，雙方將保持密切聯繫，探索在各自組織和客戶群體中實現互利合作的新領域或業務。同時，雙方將獨立評估每項合作機會，並根據情況選擇合作方式。

創夢指，SEF是沙特阿拉伯的監管機構，負責培養職業電競選手和發展當地遊戲社區及 產業。目前，SEF正致力於在電競發展和市場營銷等方面尋求戰略性合作夥伴， 旨在打造一個充滿活力、競爭力和可持續的電競生態。

公司將發揮自身在遊戲研發和運營方面的優勢，與SEF在電競行業的影響力形成互補，共同打造具有吸引力的電競項目，為電競產業培養和輸送高素質人 才，促進沙特阿拉伯遊戲產業和社區的發展，並進一步增強公司的全球影響 力。

董事認為，該諒解備忘錄是在集團的日常業務中訂立，其條款公平合理，為一般商業條款或更佳條款，符合公司及股東的整體利益。